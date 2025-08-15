インフルエンサーの岸谷蘭丸さんが2025年8月14日にXを更新。自身をめぐる「七光り」の指摘に関して、「岸谷姓」を名乗っていることが七光りと言われる原因だとするポストに反発した。

「何をしたら七光りじゃなくなるんだろうか？」

岸谷さんは俳優の岸谷五朗さんと歌手の岸谷香さんの長男として知られ、過去には「柚木蘭丸」と名乗りYouTube活動をしていたものの、24年11月に活動名を本名に変更し、両親について明かした。

今回の発端となったのは、岸谷さんと立憲民主党の中谷一馬氏のYouTube対談に対し、同党の米山隆一衆院議員が13日にXで「親の七光りと特異な経歴で注目を浴び、それを自分の実力と勘違いして、知らない政治について大上段で放言したら時流に合って受けました、という方に見えます」とポストしたこと。

これに岸谷さんが「僕のことを親の七光りだとか勘違いだとかで切り捨てるのは良いんですけど、結局そういう所が支持を伸ばせない原因じゃないですかね？」と苦言を呈すると、米山氏は当該ポストを削除していた。

その後、岸谷さんは14日にXで「親の七光り、って何なんですかね？僕は別に俳優や歌手をやってるわけでもなく、極力親と被らない教育事業や社会系で頑張ってるつもりなんですよね」と両親とは別の分野で活動していることを強調し、「極論、全ての能力は親に与えられた教育環境の賜物だし、何をしたら七光りじゃなくなるんだろうか？会社が上場でもすればいいんだろうか？苦しいです」と胸の内をつづった。

「岸谷としてここから頑張ろう」

一方、この「何をしたら七光りじゃなくなるんだろうか？」に対して、「『岸谷』姓を名乗らないことですね」などと指摘されると、岸谷さんはそのポストを引用し、「暴論すぎるこいつ、僕は自分の性を名乗る事も許されないんすか？」と怒りをあらわにした。

また、「会社登記は当然本名フルネームでやってんのに、名刺とかHPの名前は『蘭丸』とかにしろって事すか、めちゃくちゃすぎる」と苦言を呈し、「後そもそも苗字ずっと隠してやってたのに週刊誌やメディアが勝手に報じた訳で、隠したくても隠せないんですよ」と説明した。

一方、岸谷さんは、「メディアに出始めて、スタッフや演者の方から『苗字隠してる時から好きでみてました！』的な言葉を多く頂いており、本当に2年間だけでも名前隠してよかったなと心底思う」と明かし、「柚木時代がなかったら本当にただの色物になっちゃってた、見てる人は見てくれてたのが嬉しいですわ」「岸谷としてここから頑張ろう」とつづっていた。