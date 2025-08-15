¥¸¥ó¥¨¥¢¡¼¡¢¡ÖFRIDAY HAPPY FLY DAY¡×¥»¡¼¥ë³«ºÅ¡¡±ýÉüÍ½Ìó¤ÇºÇÂç3,000±ß³ä°ú
¥¸¥ó¥¨¥¢¡¼¤Ï¡¢¡ÖFRIDAY HAPPY FLY DAY¡×¥»¡¼¥ë¤ò8·î15Æü¤«¤é17Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜÈ¯´Ú¹ñ¹Ô¤¤ÎÊÒÆ»¡¦±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢±¿ÄÂ¤¬ºÇÂç3,000±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£Åë¾è´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÆü¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
³ä°ú³Û¤ÏÏ©Àþ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¡¢¹â¾¾¡¦ËÌ¶å½£¡Á¥½¥¦¥ë/¿ÎÀîÀþ¤ÈÌ¾¸Å²°/ÃæÉô¡Á³ø»³Àþ¤¬3,000±ß¡¢¤½¤ì°Ê³°¤¬2,000±ß¤È¤Ê¤ë¡£¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥É¤Ï¡ÖFLYDAY08¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇeSIM¤ò¹ç·×100Ì¾¡¢Á´°÷¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤äWi-Fi¤Ê¤É¤Î³ä°ú¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£