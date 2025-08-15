天海祐希が主演を務め、2014年から長きにわたって放送され愛され続けてきた『緊急取調室』が、この2025年についに完結することが発表された。10月からシリーズ第5弾が放送され、12月26日からは『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』が公開となる。主人公・真壁有希子（天海祐希）らは新たなシリーズで、そしてスクリーンで、果たしてどのような活躍を繰り広げるのか。いまからとても待ち遠しい。

参考：天海祐希主演『緊急取調室』連ドラ第5シーズンが10月期放送へ 劇場版公開日は12月26日に

本作は、可視化設備の整った特別取調室にて取調べを行う専門チーム・“緊急事案対応取調班（通称：キントリ）”のメンバーとともに、取調官である真壁がさまざまな凶悪犯との手に汗握る心理戦を描くもの。放送中の『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）の井上由美子がオリジナルで脚本を手がけ、天海を筆頭に、田中哲司、でんでん、小日向文世といった演技巧者たちが集結。10年以上の歳月をかけて大人気シリーズにまで上りつめてきた。

そしてついにたどり着いた「劇場版」では、国家の最高権力者である内閣総理大臣との直接対決を描き、第5シーズンはその架け橋となるべく“キントリ”の活躍を描き出していく。壮大な最終章となりそうである。

被疑者を「マル裸にする」ことを信条として取調べに臨んできた真壁をはじめ、“キントリ”の面々はシリーズをとおして成長してきた。10年以上の時間をかけて、である。そしてそれはもちろん、個性的な各キャラクターを演じる俳優たちにおいてもいえること。主演の天海はこのシリーズがはじまるよりも前から数々のドラマの看板を背負い、成功に導いてきた存在だ。『離婚弁護士』（2004年／フジテレビ系）や『BOSS』（2009年／フジテレビ系）は『緊急取調室』と同じくシリーズ化の実績もある。

2020年以降も『トップナイフ-天才脳外科医の条件-』（2020年／日本テレビ系）と『合理的にあり得ない～探偵・上水流涼子の解明～』（2023年／カンテレ・フジテレビ系）で連ドラ主演を務めているが、彼女がお茶の間の大スターとして不動の地位を築き上げたのは、やはり『緊急取調室』だといえるのではないだろうか。

硬軟自在な演技はシリアスなシーンにもコミカルなシーンにも柔軟に適応し、その声ひとつで一瞬にして場の空気を変えてしまう。かつて彼女が宝塚歌劇団のトップスターだったことは広く知られているが、やはり観客を目の前にしたステージ上で培った力というのは強い。日本の演劇史にその名を刻んだ『パンドラの鐘』（1999年）や『贋作 桜の森の満開の下』（2018年）などのNODA・MAP作品、『阿修羅城の瞳 BLOOD GETS IN YOUR EYES』（2003年）や『薔薇とサムライ』といった劇団☆新感線の作品での天海のパフォーマンスに触れたことのある方ならば、深く頷いてくれることだろう。その声ひとつで一瞬にして場の空気を変えてしまう──これを肌で感じたはずである。

もちろん、ひとりの俳優の力が突出しているからといって名作が生まれるわけではない。とくに演劇などのステージパフォーマンスでは、チーム一丸となっての動きが求められる。優れたアクションとリアクションが有機的に作用し合うことで、小気味よいリズムを持ったシーンが生まれるのだ。『緊急取調室』での天海を中心とした、田中、でんでん、小日向らのかけ合いがまさにそうである。

第5シーズンとシリーズ最終章となる「劇場版」では、どのようなかけ合いで魅せてくれるのだろうか。作品を率いる天海祐希の座長ぶりは、きっと本シリーズの集大成に相応しいものなのだろう。素晴らしい演技者というのはどれだけキャリアを積み重ねても、いつまでも成長を止めないのだから。（文＝リアルサウンド編集部）