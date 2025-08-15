¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¡ÖÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¡×Êó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡ª¡Ö¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Í¡ª¡©¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¤ÎTaka¡Ê37¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¼Í¥½éÄ©Àï¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüTaka¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ØBULLET/BULLET¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü·à¾ìÈÇ2ÉôºîÌÜ¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÖBULLET/BULLET¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¼¤ï¤«¤ë¤«¤Ê¡¼¡©¾Ð¡×¤È´üÂÔ´¶¤òÀú¤ë¤âÌòÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ÎÊó¹ð¤Ë´¿´î¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¼Ð¤á¾å¹Ô¤¯¤Ê¡Á¡×¡ÖÀ¨¤¤Ä©Àï¡×¡Ö¤¹¤°¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¸«¤¿¤¤¡×¡Ö´Ñ¤Þ¤¹¡ªÅö¤Æ¤Ë¤¤¤¯¡×¡Ö¤¹¤°¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Í¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£