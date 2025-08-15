Googleは、グループウェア「Google Workspace」向けの「Google スライド」と動画編集ツール「Google Vids」向けに、2つのAI画像編集機能の提供を開始した。

画像の背景を編集する

画像を選択し、サイドパネルの「画像を生成」をクリックして「編集」→「背景を置き換える」を選択して「スタジオで撮影したミニマリストな商品」などのプロンプトを入力して「作成（Create）」を選択すると、生成AIを活用した画像が生成される。

この機能を活用した事例として、企業のコーポレートサイトに掲載する顔写真から不要な背景を削除して統一感のある写真を設定したり、顔写真の背景にあるカラーを変更したりできる。

画像を自然に拡大・変更

このほか、画像を自然に拡張する機能で、歪みやクオリティの低下を招かずに、画像サイズを変更できる。

例えば、プレゼンテーションに含まれる小さな写真を拡大する場合には、画像を選択して編集→拡張から、希望のアスペクト比（横長、縦長、正方形）を選択するだけで、画像サイズを変更できる。

これらのAIを活用した新たな画像編集機能は、早期リリースドメインでは7月28日からの15日間の間に、計画的リリースドメインでは8月14日から5日間の間に利用可能となる。これらの機能には開発者向けの制御オプションは用意されず、管理者が特別な手続きや設定をしなくても利用できる。

対象者は、Google WorkspaceのBusinessおよびEnterpriseのスタンダードとプラス、 Gemini EducationまたはGemini Education Premiumアドオンの利用者、Google AI ProおよびUltra、Gemini Business、Gemini Enterpriceの契約者。