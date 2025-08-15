¶âÀµ²¸»á¤¬¶Ó½«»³ÂÀÍÛµÜÅÂ¤ò»²ÇÒ
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡Ê¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤¬14Æü¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÎÆüËÜÅý¼£¤«¤é¤Î²òÊü80¼þÇ¯¤ËºÝ¤·¡¢¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤È¶âÀµÆü¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤Î°äÂÎ¤¬°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶Ó½«»³¡Ê¥¯¥à¥¹¥µ¥ó¡ËÂÀÍÛµÜÅÂ¤òË¬¤ì¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÃæ±û°Ñ°÷²ñÀ¯¼£¶É¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤ÎËÑÂÙÀ®¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Æ¥½¥ó¡Ë¡¢ìäáµ¸µ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥è¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤ÎÎ¾°Ñ°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÞ¡¦À¯ÉÜ¡¢ÉðÎÏµ¡´Ø¤Î»Ø´ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬»²Îó¤·¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢¡Ö¶ìÆñ¤È»îÎý¤ËËþ¤Á¤¿·ìÏ©¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¹ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢É´ÀïÉ´¾¡¤ÎÄ«Á¯³×Ì¿¤Î±É¤¨¤¢¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤ÎÁÄ¹ñ²òÊü¶ÈÀÓ¤Ï¥Á¥å¥Á¥§°Î¶È¤Î¾¡ÍøÅªÁ°¿Ê¤È¤È¤â¤Ë±Ê±óÉÔµà¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£