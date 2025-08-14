東京23区で最も価値ある住宅街はどこか――。その答えを、新築マンションの価格を基準にした「価格指数」という客観的な指標で示した最新ランキングが発表されました。トップに輝いたのは、23区平均の約4倍という驚異的な価格を記録した港区「麻布永坂町」。なぜ、この街はこれほどまでに突出した価値を持つのでしょうか。真の高級住宅街の序列とその秘密に迫ります。

東京都心の高級住宅街、価格指数で見るブランド力の序列

東京都心では新築マンションの価格が上昇を続けています。特に港区、千代田区、渋谷区といった都心3区は、全国的にも知名度の高い高級住宅街を抱えており、そのブランド価値は容易に揺らぎません。

株式会社マーキュリーは1995年以降の新築分譲価格データをもとに、各町名単位で「価格指数」を算出し、東京都心の高級住宅街のランキングを発表しました。

価格指数とは、その年の東京23区の平均新築マンション価格に対して、該当物件がどの程度高かったかを示す指標。たとえば指数が2.0なら、同年の平均の2倍の価格で供給されたことを意味します。1995年から2025年3月末までの分譲物件を対象とし、ワンルームなどの投資用物件は除外されています。

ランキング上位に並んだのは、誰もが「高級住宅街」と聞いて思い浮かべる地名。首位は港区の麻布永坂町で、価格指数は3.97でした。平均の約4倍という数字は、単なる立地条件や利便性だけでは説明できません。周辺の景観、住環境、そして長年培われた社会的評価が、この水準を支えているといえます。

麻布エリアは他にも元麻布、麻布台、麻布狸穴町、西麻布、南麻布などが50位以内に入り、港区内で強固なブランドを形成しています。この「麻布」ブランドは、外国人居住者が多い国際色や、低層高級住宅と大使館、緑地が混在する景観に支えられてきました。

一方、千代田区の番町も存在感が際立っています。江戸時代、大番組と呼ばれる武士が屋敷を構えていた由緒ある地域で、一番町から六番町まですべてが上位50位にランクイン。特に一番町は4位に入り、価格指数は3倍台を記録しています。

ランキング上位50のうち、港区が最多の16町名、千代田区が14町名、渋谷区が13町名と、この3区で全体の86%を占めています。地価や賃料の高い地域は東京全域に点在していますが、価格指数という形で純粋に割高度を比較すると、これらの区の優位性が際立ちます。

渋谷区では松濤や神山町といった住宅街が上位に入り、文化施設や商業エリアへのアクセスと静かな住環境の両立が評価を押し上げていると考えられます。

【東京都心高級住宅街ランキング】

1位「港区・麻布永坂町」

2位「千代田区・永田町」

3位「港区・元麻布」

4位「千代田区・一番町」

5位「渋谷区・南平台町」

6位「千代田区・六番町」

7位「渋谷区・猿楽町」

8位「千代田区・三番町」

9位「千代田区・四番町」

10位「渋谷区・神山町」

高級住宅街はなぜ価格指数が高いのか

高級住宅街の高価格は、単なる土地の希少性だけでなく、周辺の社会的ネットワークやブランド価値によって形成されます。これらの地域では、長期間にわたり低層住宅地が維持され、再開発も景観や住民構成を大きく変えない形で行われることがほとんど。そのため、新築マンションの供給自体が少なく、一戸あたりの価格は市場全体の相場を大きく上回りやすいといえます。

また、近年では海外投資家や富裕層の需要も影響しています。為替動向や国際情勢によっては、これらの地域の物件が海外資産家にとって割安に見える局面があり、結果として取引価格が押し上げられています。

調査対象期間を通じ、全体の平均価格は上昇基調にありますが、直近ではその上昇幅が一般的な住宅より高級住宅地で大きくなる傾向。特に港区・渋谷区の一部では、平均価格の2倍以上という水準が珍しくなくなってきています。

背景には、用地取得の難しさと建築コストの上昇、富裕層人口の増加があります。さらに、都心回帰の流れは依然として強く、通勤や生活の利便性を最優先する層が、高額でも立地条件の優れたエリアを選ぶ傾向を強めています。

こうした状況を踏まえると、今後も一般的な住宅市場と高級住宅市場の格差は広がる可能性が高いでしょう。価格指数で見ても、高級住宅地は他エリアよりも変動幅が小さく、下落局面でも相場全体に対して高い水準を保つ傾向があります。

高級住宅街のブランドは自然に維持されるわけではありません。景観条例や建ぺい率規制、地区計画などの都市計画的枠組みが、乱開発を防ぎ、地域の価値を長期的に支えています。さらに、地域コミュニティによる景観維持や防犯活動も、ブランド価値に寄与しています。

麻布や番町のように、歴史的背景と現代的な生活利便性が共存している地域は、今後も高い価格指数を維持するでしょう。一方で、再開発によってブランドを築こうとする新興エリアは、長期的なブランド確立に時間がかかる可能性があります。

東京都心の住宅市場は、これからも人口動態や国際的な資金の流れ、都市計画の変化によって影響を受け続けます。そのなかで、高級住宅街が築き上げたブランドは、数字としても確かに市場に反映されていくでしょう。

［参考資料］

株式会社マーキュリー『新築マンション価格から読み解く東京都心高級住宅街のブランド価値。東京都心高級住宅街ランキング』