◇MLBオリオールズ5―3マリナーズ(日本時間15日、オリオール・パーク・アット・カムデンヤーズ)

オリオールズの菅野智之投手が日本時間15日、マリナーズ戦に先発。6回途中1失点と好投し、メジャー1年目で10勝目を挙げました。

初回に1安打1死球を許すも、無失点に抑えた菅野投手。2回に1アウトから四球でランナーを出すも、後続を打ち取って得点を許しません。その後は徐々に調子を上げ、3、4回はマリナーズ打線を三者凡退に封じる好投。5回には先頭のドミニク・カンゾーン選手に2塁打を浴びたものの、相手打線にチャンス拡大を許さず、無失点で切り抜けました。

続く6回、1アウトからにライト前ヒットを浴びてランナーを背負った菅野投手。3番フリオ・ロドリゲス選手に対して1ストライクを取ったものの、あまりの大雨にプレートを外します。結果として2球目はピッチクロックバイオレーションでボールとなり、ここで雨天中断に。

試合は2時間以上中断し再開したものの、菅野投手は降板。代わって登板した2番手のリコ・ガルシア投手がフリオ・ロドリゲス選手に2ランを浴び、菅野投手に1失点が記録されました。

オリオールズは5―3で勝利を飾り、菅野投手は5回1/3で81球を投げて被安打3、奪三振2、与四死球2、1失点で二ケタ勝利となる10勝目。今季はここまで23試合に先発してチームトップの10勝5敗、防御率4.13を記録。メジャー1年目での二ケタ勝利は、日本人選手としてカブス・今永昇太投手に次ぐ10人目の快挙となっています。

菅野投手は「これはただ一つの目標に過ぎない。これからもっと多くの目標がある。だから、チームのためにもっと多くの勝利をつかみたい」と話しました。