¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û°ðÀ¸²Æµ¨¡¡¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¾å¸þ¤SÃÙ¤ìÈÔ²ó¡¡3Ãå¤Ç½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÂè41²ó±²¤Î½÷²¦·èÄêÀï¶¥Áö¡×¤Ï15Æü¡¢3ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ6R¡¢Æü¤Þ¤¿¤®¤ÎÏ¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿1¹æÄú¤Î°ðÀ¸²Æµ¨¡Ê35¡áÅìµþ¡Ë¡£¥³¥ó¥Þ23¤Î6ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢3¥³¡¼¥¹¤ÎÊ¿Àî¹á¿¥¤ËµÞ½±¤µ¤ì¤ÆÂçÇÔ¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢1¼þ2¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥¯¥ë¥Ã¤È²ó¤·¤ÆÄÉ¤¤¾å¤²3Ãå¡£4ÆüÌÜ¤Î¾¡Éé¶î¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤ì¤¬Á´¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢Â¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£2ÆüÌÜ¤è¤ê¤â¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤è¤¯¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡²ÝÂê¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤Î¹¥ÄÉ·à¤È¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆÀÅÀÎ¨¤¬5.75¤Î20°Ì¤Ç¡¢Í½Áª¥é¥¹¥È¤Î4ÆüÌÜ¤Ï½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ø¤Î2Áö13ÅÀ¥Î¥ë¥Þ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡½ÐÈÖ¤Ï5¹æÄú¤Î5R¤È4¹æÄú¤Î12R¤À¡£
¡¡¢¨½àÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ï6.00¤È¿äÄê