À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎËºê°¦À¸¤µ¤ó¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö ¡È°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡É ¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀè·î¡¢Ëºê°¦À¸¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Ëºê°¦À¸ËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸½¾õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½ºß¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î³èÆ°¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£º£·î30Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ëºê¤µ¤ó¤ò½ü¤¤¤¿·Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯10·î³«ºÅÍ½Äê¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½Ð±éÄ´À°Ãæ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
