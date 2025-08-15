女優の古村比呂が13日と14日に自身のアメブロを更新。医師に言われて帯状疱疹の検査を受けた結果を報告した。

13日のブログで、古村は「月曜日痛さが増し熱も出て来たので昨日抗がん剤治療へ行っている病院へ行ってきました」と切り出し「『コレは皮膚科で診てもらいましょう』てなり皮膚科で帯状疱疹の検査を結果『陽性』でした」と診断結果を明かした。

原因については「夏バテ気味の中 抗がん剤治療をしてさらに免疫がダウンしたのか原因かと」と推測。続けて、現在の症状について「私の発疹は首と右側の頭皮に出来て頭はとにかく痛い 横になっていないと持ちません身体の方にもチラホラ水ぶくれが出来始めいつもピリピリヒリヒリを感じます」と説明した。

また、14日に更新したブログでは「今日は朝から38.1度あり薬を飲んで寝てました」と明かし「夕方もの凄く汗をかいて目覚めたら何だか右眼横の筋肉に違和感触ってみたらプクッと腫れている」と新たな症状が出たことを報告した。

最後に「頭皮の疱疹の影響かしら？今のところ頭痛が酷くなってないので様子をみます 治る方向へ向かっていると嬉しいなぁ」とつづった。