元衆院議員の金子恵美氏（47）が15日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜1時55分）に生出演。水着はビキニ派であることを否定しなかった。

三重・ナガシマジャンボ海水プールから満員の入場者で埋められた生中継で、スタジオのコメンテーターでタレント、ナジャ・グランディーバが「この映像、”引き”で見たら、黒い上着っていうんですか、日焼けしないラッシュガードっていうの？ 着てらっしゃる人もけっこういますね」とつぶやいた。

MC石井亮次が「ビキニです…とかは、金子さんぐらいですよ」とユーモアを交えつつ振ると、金子氏は「そうそう」とビキニ派であることをうかがわせ「全然気にしないタイプなので、ただ、皮むけるので、お気をつけください」と話した。

生中継を見た石井が「老いも若きもラッシュガードの方が多い」と話すと、金子氏が「すみません…老いも若きも…ちょっと引っかかる」と”プチクレーム”。そこでナジャから「ビキニ？ セパレートの？」と問われて金子氏は「えっ、そうですか？」とビキニであることに疑問をもたれたことに違和感をもったようだった。

さらにますだおかだ増田英彦から「いつも衣装は宮崎（謙介）さんが選んでるとおっしゃってましたけど、ご主人が選んでらっしゃると。さすがに水着はご自身で？」と尋ねられて「水着も宮崎が…」とあっさりとビキニは宮崎氏の見立てであることを認めた。