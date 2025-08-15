ARGLANがこの秋リニューアル♡バウンスグロウで叶える弾む美肌

全国のマツモトキヨシ・ココカラファインで人気のオーガニックブランド「ARGLAN」が、この秋さらなる進化を遂げてリニューアル。第2弾として登場する「バウンスグロウシリーズ」は、Wバクチオール※1・2やウンシュウミカン果皮エキス※5など、自然由来×科学の力で年齢肌の悩みに多角的にアプローチ。スウィートシトラスの香りに包まれながら、肌も心も弾むケアを提案します。

植物成分×サイエンスで叶える攻めのケア

シリーズ最高濃度のWバクチオール※1・2を配合した「オーガニック バイタル スポットセラム（15g 2,640円）」は、目元や口元のゆるみ※10・くすみ※7を集中ケア。

直塗りできるアプリケーターでピンポイントにアプローチします。

「オーガニック ローション（160ml 1,980円）」は、ゆらぎやすい大人肌をしっとり整え、ハリ・ツヤをプラス。

「オーガニック ローション エンリッチ（160ml 1,980円）」は高保水仕様で、乾燥しがちな肌をとろみで包み込みます。

「いち髪」数量限定！秋の夕暮れに香るうるツヤ髪ケア誕生♡

潤いバリア＆エシカル素材で肌と地球に優しく

ウンシュウミカン果皮エキス※5を従来の2倍量使用し、透明感※6・くすみ※7ケアを強化。ジュース製造後の果皮を活用することで、農業廃棄物削減にも貢献。

「オーガニック ミルク（120g 1,980円）」は柔らかでしなやかな肌を育み、2層ヴェールで潤いを閉じ込めます。

「オーガニック クリーム（50g 2,200円）」はWバクチオールと果皮エキスに植物エキス※12を加え、もっちりふっくらとしたハリ肌へ導きます。

この秋はリニューアルARGLANで肌も心も弾ませて♡

肌悩みや年齢を重ねることで変化するコンディションに、植物の恵みと科学的根拠を掛け合わせた「バウンスグロウシリーズ」。

香り・質感・機能性のすべてがブラッシュアップされたこのリニューアルは、毎日のケアを格上げしてくれるはず。

自分をいたわる時間に、ARGLANのやさしさと力強さを取り入れて、秋冬もいきいきとした表情を咲かせましょう。