ミツカン、批判続出の冷やし中華“提案”を謝罪「炎上ネタは静観が得策」「これで謝罪させられるの地獄」
ミツカンの公式X（旧Twitter）は8月13日に投稿を更新。冷やし中華についての投稿を謝罪しました。
【投稿】提案した“冷やし中華”を謝罪
「当該投稿は、暑い日でも、手軽にごはんを楽しんでほしいと、日々頑張っている人たちの後押しになったらという思いで、夏季休暇の時期に合わせて投稿を企画していたものでした」と同投稿の主旨を説明するも、「結果として、見てくださった方々のお気持ちを害してしまったことを、深く反省しています」と多くの批判を呼んでしまったことを反省しています。
最後は、「皆様からのご意見を真摯に受け止め、今後は発信の内容により一層の注意を払い、運用に努めてまいります。応援してくださっている方々にも、今回の件で期待を裏切ってしまった方々にも、また信頼していただけるよう努力します。今後も見守っていただけましたら幸いです。読んでくださって、ありがとうございます」と投稿を締めました。
コメントでは、「擁護する方が多いようですが、反省はしていただきたい私は、家族の食事を用意するとき、暑くて食欲がなくても食べられるように、見映えを良くして栄養が偏らないように、と、いろいろ考えます」「そうですね、私は少し悲しい気持ちになりました」「流行りのネタに乗ってバズらせて評価上げたかったんだろうけど、炎上ネタは静観が得策。企業アカウントって難しいですね」「外注か知らんけど低レベルな会社に頼むと会社のブランド毀損するからもっと慎重にした方が良い。仮に社員がやったのならもっと社員教育強化すべきやな」「燃えてないバズにだけ乗っかるといいよ」といった声が上がっています。
一方で、「手軽においしく食べられるの最高なのに何がダメだったの」「何で問題になるんでしょうね 手軽でおいしいのは確かなのに…ミツカンさんこれからも楽しみにしてるので、あんまりがっかりしないで」「たったこれだけのポストで袋叩きにあって謝罪にまで追い込まれるとかもう無くなった方がいいだろこのSNS」「これで謝罪させられるの地獄w」と、今回の騒動に納得できない声も寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
おいしいレシピを発信同アカウントは普段は、自社製品を使ったレシピなどを発信しています。13日には「この夏ゴーヤチャンプルは食べましたか？ まだの方も、もう食べた方も、味ぽんでおいしく作ってみてください」と、おいしそうなゴーヤチャンプルの写真を公開していました。レシピもあるので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
