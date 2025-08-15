¡ÚÂ®Êó¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¾å¤ê¡Ê¿À¸Í¡¦ÂçºåÊýÌÌ¡ËÀÖÊæICÉÕ¶á¤Ç¼Ö6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡6¿Í¤¬¤±¤¬¡¡È÷Á°ICÉÕ¶á¡Ê²¬»³¸©¡Ë¤Þ¤ÇÌó10¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú¸á¸å4»þ10Ê¬¸½ºß¡Û
NEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦(15Æü)¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê¾å¤ê¡ËÀÖÊæ¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¼Ö6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç6¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡¦¾å¤ê¡Ê¿À¸Í¡¦ÂçºåÊýÌÌ¡ËÀÖÊæICÉÕ¶á¤Ç¼Ö6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡6¿Í¤¬¤±¤¬¡¡Ê¡ÀÐPAÉÕ¶á¡Ê²¬»³¡¦È÷Á°»Ô¡Ë¤Þ¤ÇÌó7¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú¸á¸å3»þÈ¾¸½ºß¡Û
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤Ë²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤ÎÈ÷Á°¥¤¥ó¥¿ー¥Á¥§¥ó¥¸ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÌó10¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¸á¸å3»þ50Ê¬¸½ºß¡Ë