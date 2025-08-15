【速報】大阪までの無賃乗車、認める供述も…　ミャクミャク万引き「撮り鉄」グループの6人目逮捕　大阪府警

万博会場で窃盗をしたとして逮捕されたグループ、6人目が逮捕されました。



窃盗の疑いで新たに逮捕されたのは、東京都北区の大学生、河野晶博容疑者（20）です。父親に伴われて東京都内の警察署に出頭しました。



警察によりますと、河野容疑者は、ほかの容疑者と共謀して、今年6月26日に、大阪・関西万博のオフィシャルストアで、商品として陳列されていた扇子等9点（税込み販売価格計7万4250円）を窃取した疑いがもたれています。



