【速報】大阪までの無賃乗車、認める供述も… ミャクミャク万引き「撮り鉄」グループの6人目逮捕 大阪府警
万博会場で窃盗をしたとして逮捕されたグループ、6人目が逮捕されました。
窃盗の疑いで新たに逮捕されたのは、東京都北区の大学生、河野晶博容疑者（20）です。父親に伴われて東京都内の警察署に出頭しました。
警察によりますと、河野容疑者は、ほかの容疑者と共謀して、今年6月26日に、大阪・関西万博のオフィシャルストアで、商品として陳列されていた扇子等9点（税込み販売価格計7万4250円）を窃取した疑いがもたれています。
悪質なのがその移動手段。彼らはいわゆる「撮り鉄」仲間で、東京駅の改札を入場券で通過し乗車券がないまま新幹線に乗車。その後、改札を何らかの方法ですり抜ける“不正乗車”で大阪の万博に来たとみられています。
また会場に入る際も一部のメンバーは「大人料金（18歳〜）」ではなく、「中人料金（12〜17歳）」で入場していたとみられています。
河野容疑者は、窃盗容疑については「間違いありません」と認めているということです。また、「東京から新大阪に至る道中で無賃乗車した」と、不正乗車を認める供述もしているということです。