¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×
ÉçÍÖÉôÂâ¤ÎÂâ°÷¤À¤Ã¤¿»³ËÜÂî¤µ¤ó¡Ê96¡Ë¤Ç¤¹¡£ÉçÍÖÉôÂâ¤ÏÀÅ²¬¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢´äÀî¤Ë°Ü¤Ã¤¿Ìë´Ö¹¶·â¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÉôÂâ¤Ç¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï16ºÐ¤Îº¢¡¢À°È÷Ê¼¤È¤·¤ÆÂâ¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ââ¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿ÈþÇ»ÉôÀµ¾¯º´¤«¤é³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤òº£¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ËÜÂî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö½ô»á¤Ï¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤ÏÌë´ÖÀïÆ®µ¡Ââ¤À¡£¤À¤«¤éÌë´Ö¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÎÏ¤òÏ£À®¤·¤í¡£Ìë´Ö¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤È¡×
Àï¶·¤¬°²½¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿1945Ç¯2·î¡¢µìÆüËÜ·³¤ÎºîÀï²ñµÄ¤Ç¡ÖÁíÆÃ¹¶¡×¤ÎÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿29ºÐ¤ÎÈþÇ»Éô¾¯º´¤ÏËöÀÊ¤«¤éÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£¤Î¼ã¤¤Åë¾è°÷¤ÎÃæ¤Ë»à¤ò¶²¤ì¤ë¼Ô¤Ïµï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âþ°ìÌ¿¤òÅÒ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ë½Þ¤º¤ë¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÀ®»»¤È°ÕµÁ¤¬Í×¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»à¤Ì¤Ê¤é¡¢³Î»»¤¢¤ë¼êÃÊ¤ò·ú¤Æ¤ÆÂ×¤¤¿¤¤¡×
·è»à¤Î³Ð¸ç¤Ç·³¤ÎÊý¿Ë¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»³ËÜÂî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡£¾¯º´¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¿ÍÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉôÂâ¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Åë¾è°÷¤â³§¤½¤ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¶¤Ï¤³¤Î»Ø´ø´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¡Ä¡×
ÈþÇ»Éô¾¯º´¤Ï´´Éô¤Ë¼«Ê¬Ã£¤Î¸·¤·¤¤Ìë´Ö·±Îý¤ÎÍÍ»Ò¤ò»ë»¡¤µ¤»¡¢ÆÃ¹¶ÊÔÀ©¤«¤é¤Î½ü³°¤òÇ§¤á¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÇ»Éô¾¯º´¤¬Áª¤ó¤À´äÀî´ðÃÏ¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅ¨¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈëÌ©´ðÃÏ¤Ç¤·¤¿¡£Ãë¤Ïµ¡ÂÎ¤òÌÚ¤äÁð¤ÇÊ¤¤¤¡¢³êÁöÏ©¤Ëµí¤òÊü¤Ã¤ÆÅ¨¤ÎÌÜ¤òµ½¤¡¢°ÇÌë¤ËÊ¶¤ì²Æì¤Ë½Ð·â¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇ»Éô¾¯º´¤Ï³êÁöÏ©¤ÎÏÆ¤ÇÂâ°÷¤Îµ¢´Ô¤ò²¿»þ´Ö¤âÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»³ËÜÂî¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈô¹Ô¾ì¤Î¼þ¤ê¤ËÅÅµ¤¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡¢¥é¥ó¥×¡£¥é¥ó¥×¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÎ©¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Êµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ÎÌÜ°õ¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡Ë¤ß¤ó¤Êµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ê¤ã¤¨¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£½ÐÍè¤¿¤éÁ´µ¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ê¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¢£¡Ö²¶¤Ïµ®ÍÍ¤¿¤Á¤òÆÃ¹¶¤Ç¤Ï»¦¤µ¤ó¡×Ì¿¤ò¼é¤Ã¤¿»Ø´ø´±¤Î³Ð¸ç
¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤¿ÈþÇ»Éô¾¯º´¡£¤½¤Î¶»Ãæ¤ò¡¢Ä¹½÷¤ÎÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉô²¼¤ËÌµÂÌ»à¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦ÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¿¤ÀÌµ°Ç¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆÃ¹¶¤è¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¾¤Ë²¿¤«¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£²¿¤«¤â¤Ã¤È¤¤¤¤ÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤«¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î¾ì¹ç¤âÀïÁè¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈÀï¸å¤Ç¤â¤½¤¦¡×
Àï¸å¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿ÈþÇ»Éô¤µ¤ó¡£ÉçÍÖÉôÂâ¤ÎÂâ°÷¤È¸òÎ®¤ÏÂ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÅö»þ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏËØ¤ÉÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦ÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡ÈÀ¸¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀïÁè¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤±¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉé¤¤ÌÜ¤È¤¤¤¦¤«¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â·³¿Í¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
ÉçÍÖÉôÂâ¤ÎÀïË×¼Ô¤Ï105¿Í¡£°ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¡¢·Ë»Ò¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦ÃæÌî·Ë»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤Ë¤âË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤Þ¤êÀïÁè¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤Ë¤â¡¢¤½¤Î´äÀî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
·Ë»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢´äÀî¤Ç³«¤«¤ì¤ë°ÖÎîº×¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¡Ö´äÀîÉçÍÖ²ñ¡×¤¬Îò»Ë¤ò¸ì¤ê·Ñ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ªÀï¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Á°ÅÄ¹§»Ò¤µ¤ó¤¬ÉçÍÖÉôÂâ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ë¤âÃÎ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ââ°÷Ì¾Êí¤òÍê¤ê¤ËÁ´¹ñ¤Î¸µÂâ°÷¤ä°äÂ²¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÁ°ÅÄ¹§»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤ÈÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¥Þ¥ë¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏÏ¢Íí¤·¤¿¤±¤É¡¢¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤È¤«°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×
Ââ°÷¤ÏÌó1000¿Í¡£ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç4Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÂâ°÷¤ä´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤«¤Ç°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºîÀï²ñµÄ¤ÇÁíÆÃ¹¶¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÊÁ°ÅÄ¹§»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´é¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤·¤Æ¥«¥ó¥«¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£²¶¤Ïµ®ÍÍ¤¿¤Á¤òÆÃ¹¶¤Ç¤ÏÀäÂÐ»¦¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³«¸ý°ìÈÖ¸À¤ï¤ì¤¿¡£Ââ°÷¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤À¤Êー¤Ã¤Æ¡¢¸µÂâ°÷¤¬¤ª¸«¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ÒÂ¹¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡ÊÆÃ¹¶Ââ°÷¡Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¡£¤É¤ì¤À¤±ÈþÇ»Éô¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤³¤È¤«¤È¶Ä¤Ã¤¿¡×
ÉçÍÖÉôÂâ¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ËÀ¸¤¤¿¾Ú¤ò°ä¤·¤¿¤¤¡£½¸¤á¤¿°ä±Æ¤ä°äÉÊ¤ò5Ç¯Á°¤«¤éÁ¾±÷»Ô¤Î»ÜÀß¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁ°ÅÄ¹§»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö´äÀî¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤ó¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¦¡¦¡¦ÆüËÜ¤âº£¡ÊÀïÁè¤Ë¡Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¡£¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»Ò¤äÂ¹¤Ë¤ÏÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
»à¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÎÀï²Ð¤Î¤Ê¤«¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿ÈþÇ»Éô¤µ¤ó¡£¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÍ¦µ¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Þ¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤ëÁÃ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊKYT¡¡news.every¤«¤´¤·¤Þ¡¡25Ç¯7·î23ÆüÊüÁ÷¡Ë