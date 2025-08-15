［Ｔｈｅ論点］

長年、地域社会を支えてきた町内会（自治会）が岐路に立たされています。

防災や防犯面から活性化に取り組み、運営を効率化する動きがある一方、高齢化による担い手不足で解散に追い込まれる例も少なくありません。これから地域コミュニティーはどうあるべきだと考えますか？

［Ａ論］災害に備え活動維持…アプリで集金し効率化

茨城県常総市の「根新田町内会」（約９０世帯）では、２０１５年９月の関東・東北豪雨で市内を流れる鬼怒川の堤防が決壊し、会員の世帯の多くが床上浸水などの被害に見舞われました。

その際、役立ったのが、前年から導入していた携帯電話のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）による連絡網です。約１週間にわたって計５０通のメッセージを一斉送信し、地区内の浸水や利用可能な道路の情報、救援物資の到着を迅速に会員と共有できたほか、災害ボランティアの派遣希望をいち早くまとめるのにも利用され、被災後の住民を支えました。

事務局長の須賀英雄さん（７４）は「緊急時に助け合える環境を整える上で、町内会の役割は大きい。連絡手段を整え、互いに顔の見える関係を作っておくことの重要性を痛感しました」と話します。その後、対策を強化。地震発生時、隣近所の安否を迅速に確認して救助につなげようと「無事です」と記されたタオルを玄関などに掲げ、安否を知らせる訓練を毎年行っています。

防犯活動や子育て支援など期待される役割は多岐にわたります。デジタル化を進め、若い世代の参加を促す町内会もあります。

宅地開発で急増した住民をまとめるため、１８年にホームページを作ったのは、名古屋市の「上志段味（かみしだみ）自治会」（約２２００世帯）です。子育て中の女性２人による「ＩＴ推進委員」が中心となり、地域情報や、ゴミ収集のカレンダーなどを掲載しています。会長の水野久さん（７２）は、「イベントに参加する親子連れが増え、働き盛りの人も、できる範囲で活動に協力してくれています」と話します。

町内会費をスマートフォン決済アプリ「ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）」で支払えるようにした例もあります。埼玉県蕨市の「中央３丁目土橋町会」（約５１０世帯）では今春からキャッシュレス決済を導入。従来の集金は、現金を持ち歩くリスクがあり、お釣りの準備も必要で、集めた現金の管理にも手間がかかっていました。ペイペイの導入で効率的に集金できるようになり、活動に参加してもよいという人が新たに出てきたそうです。

滋賀県彦根市の「大藪団地第２部自治会」（約３００世帯）では昨年から、紙の回覧板と併用する形で、無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」で共有したい情報を発信しています。現時点での登録世帯は全体の３割程度ですが、会長の日田裕之さん（６６）は「瞬時に情報が共有でき、災害への備えや防犯対策にもなります。引き続き登録を呼びかけていきたい」としています。

［Ｂ論］解散し有志で再出発…会費廃止し負担減らす

「半強制的に町内会に入らされたり、役員を押し付けられたりするのはおかしい」。東京都の会社員男性（４５）は憤ります。引っ越してすぐに、「順番だから」と、昨年度まで２年間役員を任されました。夫婦共働きで幼い２人の子供がおり、会費や祭りの寄付の集金、祭りやイベントの準備や運営など、負担は大きかったそうです。任期終了時に、古参の役員から「来年も」と頼まれ、断るのも苦労したといいます。

総務省が２０２１年、全国の６００市区町村を調査したところ、加入率は１０年度の７８％から２０年度には７１・７％に低下していました。回覧板による行政情報の伝達、清掃活動、防犯パトロールなど役割は多く、役員の負担は重くなります。

少子高齢化の影も忍び寄っています。秋田県大館市では２３年、相次いで二つの町内会が解散しました。町内会長だった若狭幸夫さん（７６）は、「１０年以上会長を務めてきたが、周囲が高齢で誰も後任を引き受けてくれなかった。もう限界で、解散するしかなかった」と話します。当面は残った会費で防犯灯やゴミ捨て場の維持・管理を続けていますが、その後の見通しはたっていないといいます。

こうした中、従来の形にとらわれない取り組みも出てきています。１９年に発足した甲府市の「桜盛会」（約３０世帯）は、高齢化などを理由に町内会を解散させ、新たに防災に活動をしぼって再出発した住民組織です。防災マニュアルを作成し、高齢者が行きやすい場所に避難所を独自に確保。一方、これまで集めていた会費を廃止し、有志の役員のみで運営するなど住民の負担は大幅に減らしました。

会長の望月正人さん（７０）は「住民の目線に立ち、本当に必要な活動に力を注ぐのが本来あるべき姿では」と話します。

また、東京都武蔵野市では、一部を除き市内に町内会は存在しません。各地に公設民営の施設「コミュニティセンター」があり、住民有志で自発的に運営。趣味や運動の教室、お祭りなど様々なイベントを実施しています。市は財政支援を行いますが、運営に口出ししません。

山梨総合研究所主任研究員の渡辺たま緒さんは「ＳＮＳの普及であえて近所の人と付き合わなくても、気軽に人とつながれる時代。負担の大きい町内会での活動に意義を見いだせない人は増えており、運営が行き詰まる事例が増えてくる」と予想します。住民同士が助け合える地域にするためには「ＮＰＯやボランティア団体との連携など、様々な可能性を模索することが必要です」と話しています。

戦時に整備 全国網羅

総務省によると、２０２３年４月時点で全国に約２９万５０００の町内会があります。町内会は地方自治法で「一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と位置づけられ、地域によって「自治会」や「町会」など呼び方は様々です。任意団体であり、法的な加入義務はありません。

起源は諸説ありますが、１９２３年の関東大震災が契機となり、各地で結成された自警団が町内会へと発展したとみられています。４０年の内務省（当時）訓令で全国的に整備され、戦時体制を支える組織として重要視されました。戦後は、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）により一時解散させられましたが、ＧＨＱの占領統治が終わると、復活しています。山梨総合研究所の渡辺さんは「海外にも住民と行政の仲立ちをする似た組織はありますが、日本の町内会の特徴は、全国的に網羅され、様々な活動をしていることです」と話します。

国や自治体は町内会活動を支援しており、１９９１年の地方自治法改正で、町内会が法人格を取得して、不動産などを所有できるようになりました。２０２３年には、総務省が全国約５０の町内会で情報共有にＳＮＳを活用する実証実験を実施。活動活性化のため、全国に展開できるかが問われています。

放送大学教授（都市社会学）の玉野和志さんは「存続させていくには、メンバーや役員の負担を軽減する工夫が重要。防災などは外部の団体に任せ、内外との連絡調整を担う機能に限定するのも一つの案でしょう」と話しています。（生活部 及川昭夫、大郷秀爾）

［情報的健康キーワード］ペアレンタルコントロール

インターネット利用の低年齢化が進み、子どもが有害サイトなどを目にするリスクが高まる中、保護者が子どものスマートフォンやパソコンの利用を管理、制限することです。

スマホやパソコンには、アダルトや出会い系などの有害サイト・アプリへの接続を遮断する「フィルタリング」や、インターネットやアプリの利用時間、課金を制限する機能があります。こうした機能を利用するのが主な方法です。

２０２４年度のこども家庭庁の調査では、１０〜１７歳のフィルタリングの利用率は４５・８％にとどまっています。２４年の警察庁の調査では、ＳＮＳに起因する犯罪の被害児童のうち、約９割がフィルタリングを利用していませんでした。こども家庭庁などは保護者らに、ペアレンタルコントロールの積極的な利用を呼びかけています。