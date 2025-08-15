¡ÖÎÉ¤¤·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅÃÏ¥¢¥é¥¹¥«¤Ï¥í¥·¥¢·Ï½»Ì±Â¿¤¯¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤¬¸òºø
ÃíÌÜ¤ÎÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÃÏ¤Î¥¢¥é¥¹¥«½£¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢½»Ì±¤ÎÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤ËÌÌ¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤Î¹ÁÏÑÅÔ»Ô¡Ö¥Þ¥¬¥À¥ó¡×¤«¤é¡¢30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¢¥é¥¹¥«¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¿Æ»Ò¤¬¥í¥·¥¢¸ì¤Ç²Î¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ´ú¤Ç¤¹¡£
Ì¼¡¦¥º¥é¡¼¥¿¡¦¥é¥ó¥É¤µ¤ó¡§
¡Ê¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤¿º¢¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤¬´Ö¤ËÊ¬ÃÇ¤òÀß¤±¤Þ¤·¤¿¡£Æó¤Ä¤Î¹ñ¤Î´Ö¤ËÀÐ¤òÅê¤²¡¢Èà¤é¤ÏÀï¤¤»Ï¤á¤¿¡£
Ìó160Ç¯Á°¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢Åö»þºâÀ¯Æñ¤À¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤«¤é720Ëü¥É¥ë¤Ç¥¢¥é¥¹¥«¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤½¤Î¤ª¶â¤ÇÅ´Æ»¤ò·úÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
Áð¤ò¿©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤Ê¥¢¥é¥¹¥«¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢·Ï½»Ì±¤âÂ¿¤¯¡¢ºÇÂçÅÔ»Ô¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢Àµ¶µ²ñ¤ä¥í¥·¥¢¤ÎÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ø±à¤Ê¤É¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥í¥·¥¢¤ÎÌ¾»Ä¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥í¥·¥¢¸ì¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿©ºà¤ò°·¤¦¤³¤Á¤é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤Ê¤É¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¥í¥·¥¢¤Î¤ª²Û»Ò¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÍ¢Æþ¤·¤¿¤ª²Û»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò±Ä¤à¥°¥é¥Ð¡¼¤µ¤óÉ×ºÊ¤ÏÉ×¡Ê¤Î¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ë¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¡¢ºÊ¡Ê¥¸¥ã¥Ê¤µ¤ó¡Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤«¤é°Ü½»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥é¥¸¥ß¡¼¥ë¡¦¥°¥é¥Ð¡¼¤µ¤ó¡§
¾õ¶·¤ÏËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤ÏÎÉ¤¤·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤È¥È¥é¥ó¥×¤¬²ñ¤¦¤«¤é¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î²¿¤«¤òÉ¬¤ºµ¯¤³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤é¤ÎÈòÆñ¼Ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Äï¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÇÀïÆ®¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦¥¢¡¼¥Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎÈ´¤¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëº£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Ä¤µ¤ó¡§
¡ÊÊÆÏª¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡ËÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ÎÉ¤¤¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½»Ì±¤Î»×¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÃÏ¡¦¥¢¥é¥¹¥«¡£
À¤³¦¤¬¸ò¾Ä¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£