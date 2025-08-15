お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士（34）が14日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。病み上がりであると明かした。

この日はお笑いタレントの岡野陽一とトークを展開。酒井はマスクをして話をしているとし「なんできょう僕がマスクを着用してラジオをしてくださいって言われたかというと、一応僕、病み上がりなんですよ、今」と打ち明けた。

「休んでました。もう3日、4日ぐらい。完全に仕事もシャットダウンして」と酒井。岡野は「なんで？」と切り込んだが、「ちょっと病気にかかりまして」と言葉を濁した。

「治ってるんです。治っているんですけど、一応ね。念のためかもしれない」と言い、「きょうもしこれを楽しみに聴いていてくれる人がいたら申し訳ないなと。1枚フィルターかんでるから、僕のこのいい声がくすんで聴こえるかなっていうのは」と続けた。

岡野は「だからそれも病み上がりの症状ですよ。僕のいい声みたいなボケでしょう？これで聴く方がハハハ、面白すぎるって言うわけないだろう。それはここ数日の休みでブランク」とツッコミを入れ「徐々にたぶん（笑いのセンスは）治っていくから」と語った。

酒井は休み中についても「いや本当にねえ、家にずっといたんですけど、本当にやることなくて」と話した。