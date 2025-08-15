三井住友カードは、2025年8月15日（金）から9月15日（月）までの期間限定で、「タッチ決済でお得に乗車！対象路線を3日間ご利用で最大20％還元キャンペーン！」を実施します。

期間中、対象の三井住友カードや、そのカードを登録したスマートフォンを使い、対象の鉄道会社で3日間以上「タッチ決済乗車」をすればOK。合計利用金額の最大20%（上限500ポイント）相当のVポイントが還元される、注目のキャンペーンです。鉄道ファンだけでなく、ポイ活勢も必見！

参加は簡単！エントリー不要で3日間乗るだけ

キャンペーンへの参加に特別なエントリーは不要です。対象のカードで対象路線に3日間タッチ決済で乗車するだけで、自動的に条件達成となります。

普段お使いのクレジットカード現物だけでなく、Apple PayやGoogle Payに登録したスマートフォンでのタッチ決済も対象となるため、手軽に参加できるのが魅力です。

タッチ決済でお得に乗車！対象路線を３日間ご利用で最大２０％還元キャンペーン！

【期間】2025年8月15日（金）〜9月15日（月）

【条件】対象の三井住友カード（※）を使い、対象の鉄道事業者にて3日間タッチ決済で乗車する。

※キャンペーンページに記載のある三井住友カードが対象

【特典】期間中の合計乗車金額に対し、Ｖポイントを最大20％還元（上限500ポイント）。

※特典は2025年11月末頃に付与予定です。

※通常ポイント0.5%〜1%＋キャンペーン特典19%〜19.5%の合算となります。

対象路線は関東・東海の主要鉄道

対象となる鉄道事業者は、首都圏の通勤路線から人気の観光地へアクセスする路線まで幅広くカバーしています。

■関東

・江ノ島電鉄

・京王電鉄

・京浜急行電鉄

・湘南モノレール

・西武鉄道

・高尾登山電鉄

・東急電鉄

・都営地下鉄

・ゆりかもめ

・横浜市営地下鉄

・横浜高速鉄道（みなとみらい線）

■東海

・伊豆箱根鉄道（駿豆線）

・遠州鉄道（鉄道のみ）

※一部の駅や路線ではタッチ決済が利用できない場合があります。詳細は各鉄道事業者の公式サイトをご確認ください。

チャージ不要の「タッチ決済乗車」で快適な移動を

クレジットカードのタッチ決済による乗車は、ICカードへの現金チャージが不要。残高不足で改札で止められる心配もありません。普段のショッピングと同様にクレジットカードのポイントも貯まるため、お得でスムーズな移動を実現します。この機会に、便利でお得な「タッチ決済乗車」を体験してみてはいかがでしょうか。

キャンペーン対象カードや詳細については、公式キャンペーンページをご確認ください。