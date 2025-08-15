『初恋DOGs』で沼人爆誕！ナ・イヌに恋に落ちるおすすめ出演ドラマ3選【ハングクTIMES】
TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』で、おちゃめな財閥御曹司ソハを好演し、今話題沸騰中のナ・イヌ。彼が放つ圧倒的な王子様感に、「沼入りしそう」という人も多いのではないでしょうか？そこで本記事では、『初恋DOGs』をはじめ、韓国ドラマ『私の夫と結婚して』、『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』と、ナ・イヌに恋に落ちるおすすめ出演作3選をご紹介します。
■『初恋DOGs』
韓国のウェブトゥーンを原作とし、『愛の不時着』をはじめ、数々のヒット作を手掛けた“アジアの龍”STUDIO DRAGONとTBSの初コラボによる本作。韓ドラオタからしても序盤から“韓ドラらしさ”満載のロマンティックな要素と、日本のドラマの繊細な人間描写が融合していて、ワクワクが止まらなくなりました。最後のエピローグの感じも韓ドラらしさ満載で、これは韓ドラオタクもハマりそう…！
本作は、「恋愛は錯覚」と言い放つ愛を信じないクールな弁護士、花村愛子（清原果耶）と、動物しか愛せない獣医師・白崎快（成田凌）の愛犬同士が恋に落ちることから始まる新感覚のラブストーリー。犬たちの恋がきっかけで、飼い主たちの関係が深まっていくのですが、そこに韓国から来た御曹司ウ・ソハ（ナ・イヌ）が加わり、この三角関係がまた、物語を盛り上げてくれます。
ロマンスはもちろんなんですが、快＆ソハのゆるゆる同居生活で生まれるブロマンスも大きな見どころ。2人の軽快なやりとりがクスッと笑えるし、最初はツンツンしていた2人が、徐々にお互いを認め合っていくのも胸熱！オフショットでわちゃわちゃしているところまで追いかけてしまう、この2人の“最強ケミ”も沼ポイントです。
そして登場シーンから、圧倒的なスタイル（四捨五入したらほぼ足）で、キラッキラの王子様オーラを放つナ・イヌ様、あまりにも漫画の王子様実写版過ぎて、息をするのを忘れました（笑）。
彼が演じるソハは、「恋愛は娯楽」と豪語する、明るく少しおちゃめなキャラクター。軽快なプレイボーイ風の一面を持ちつつも、実は純粋で一途な一面もあるのが沼。188センチの完璧ビジュアルで、ヘリを呼ぶような財閥感を醸し出しつつも、寝癖がついてたり、シャワーを止め忘れたりする生活力ゼロな抜け感とのギャップがたまらんのです。
ワンちゃんに優しい瞳でデレデレする無邪気さも、癒し効果抜群かつギャップ萌え必至！日本語での「好き。僕は愛子さんが好き」と、ストレートな告白を放つ、韓ドラとはまた違う新たな彼の魅力に、心ゆくまで溺れてください！
▼放送・配信情報
TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）
【動画】時代劇のナ・イヌもかっこいい…！ドキッとするキスシーンも
TVer、U-NEXTなどで配信中
■『私の夫と結婚して』
ナ・イヌが大ブレイクを果たしたのが、ラブコメの女王パク・ミニョン主演で2024年に放送され、世界的にも爆発的人気を誇った『私の夫と結婚して』。小芝風花と佐藤健がダブル主演を務めた日本版も大きな話題になりました。
本作は、親友と夫の不倫を目撃し、殺害された女性が10年前に戻り、人生2回目を経験し、泥沼のような復讐をして自分の人生を取り戻す“運命開拓”復讐ドラマ。夫にも姑にも虐げられ、悲惨な人生を送っていたジウォン（パク・ミニョン）は、末期がんを患い、余命宣告を受けます。そんなある日、夫パク・ミンファンと親友チョン・スミンの不倫現場を目撃してしまい、彼らに殺害されてしまいます。そして目を覚ますと10年前の過去にタイムスリップ！過去に戻ったジウォンは、運命を変えるため、そして自分を裏切った者たちに復讐するために自分の人生をやり直すことに…。
クズ夫や裏切った親友に次々とスピーディーに仕返ししていく展開がスカッと痛快で、次はどうやり返す？とワクワクさえしてしまいます。でもそれだけじゃなくって、弱い自分から覚醒して、自分の人生を切り開いていく主人公ジウォン（パク・ミニョン）の姿にグッとくる場面も。内面の強さも相まって、どんどん強く、美しく、輝いていく姿が本当にカッコよくて、"自分も変われるかも"と励ましと勇気をもらえるはず。復讐劇はもちろん、自己肯定感、女性の自立といった共感できるテーマがしっかり描かれてるのもまた、本作の深みです。
そして、なんといっても主人公のジウォンの上司で、2回目の人生の助力者ユ・ジヒョクを演じてい るナ・イヌが沼すぎる…!188センチの異次元スタイルで冷静なスマート系男子なのに、どこか“ワンコ系男子”を感じるというギャップ萌え必至キャラ！一途で真っ直ぐかつ、セクシーな魅力に骨抜きにさせられること間違いなしです。
クスッと笑えるコミカルな要素もあり、オフィスラブの胸キュン展開ありで、ドロッドロな愛憎劇はちょっと苦手な人にもおすすめです。
▼配信情報
Amazon Original 『私の夫と結婚して』Prime Videoで独占配信中
■『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』
主演俳優が途中降板し、準備期間もないなかダル役を引き継ぎ、ナ・イヌが死ぬ気で臨んだのが『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』のオン・ダル役。純愛を貫くダルを演じ切った彼は、権威ある百想芸術大賞で新人賞にノミネート。KBS演技大賞では新人賞を勝ち取り、一躍スターへの道を駆け上ることになります。
本作は、韓国の昔話「ピョンガン王女とバカのオン・ダル」を原作とした高句麗時代を舞台にしたフュージョン時代劇。時は三国時代、平原王とヨン王妃の間に生まれたピョンガン王女（キム・ソヒョン）は、いつか立派な王になるという夢を持ち、武術にも励んでいました。
若く聡明なヨン王妃を疎ましく思っていた王の重臣コ・ウォンピョ（イ・へヨン）は、ヨン王妃を陥れ、ついに彼女の命を奪います。その8年後、記憶を失い、刺客カジンとして生きていた王女ピョンガン（キム・ソヒョン）は、純朴で心優しい青年オン・ダル（ナ・イヌ）と偶然出会い、互いに惹かれ合っていきます。ピョンガンは高句麗の未来を守るため戦い、オン・ダルは彼女を支えるため自らの命を懸ける。2人は愛と国のために多くの試練に立ち向かい、互いを信じることで運命を切り開いていきます。
ロマンスはもちろんなんですが、ピョンガンの王女としての使命や宮廷内の権力争い、さらには敵対する勢力の陰謀が2人の関係を脅かしていく─という、史劇特有のハラハラ展開がてんこ盛りで、ググッと物語に引き込まれていきます。
ナ・イヌが演じるのは、“復讐（ふくしゅう）などせずに、バカとなって穏やかに生きろ。”という亡き父の遺言を守る優しく純朴な青年、オン・ダル。普段は穏やかで少し間の抜けた田舎の青年なのに、愛するピョンガンのためなら命を懸ける勇敢な戦士になる─こんなギャップ、全視聴者沼案件ではないですか…？彼の無垢な大きすぎる愛に、どっぷりハマって癒されること間違いなしです。
▼配信情報
『王女ピョンガン 月が浮かぶ川』U-NEXT、Netflix、Prime Videoなどで配信中
（文：DramaWriter Nana）
