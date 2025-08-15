１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円１５銭前後と前日の午後５時時点に比べて６０銭程度のドル高・円安となっている。



１４日発表の米７月卸売物価指数（ＰＰＩ）が高い伸びとなったことを受け、同日のニューヨーク市場でドル買い・円売りが優勢となった流れを引き継いでスタート。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による大幅利下げ観測が後退するなか、ドル円相場は午前８時１０分ごろに１４７円８６銭まで上伸する場面があった。ただ、内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が前期比年率１．０％増と市場予想を上回ったことが分かると、日銀の早期利上げを意識したドル売り・円買いが流入。仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）通過後は持ち高調整や利益確定の動きが強まり、午後２時１０分ごろには一時１４７円０５銭まで押された。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６７１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７１円７４銭前後と同６０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



