午後：債券サマリー 先物は続落、株高が重荷 長期金利１．５６０％で推移 午後：債券サマリー 先物は続落、株高が重荷 長期金利１．５６０％で推移

１５日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。内閣府がこの日発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は年率換算で１．０％増となり、市場予想を上回った。過去分の上方改定もあり、５四半期連続のプラス成長となった。日銀が利上げに動きやすくなるとの見方が広がり、債券売りを促した。



この日は日経平均株価の上げ幅が一時７００円を超えるなど、再び騰勢を強めた。投資家のリスク許容度の高まりは、安全資産とされる円債には重荷となった。先物は午後に一時１３７円８０銭まで下落した。



この日実施された１０年物価連動債（第３０回、クーポン０．００５％）の入札は、応札倍率は２．９２倍となり、前回（５月２２日）の３．０４倍を下回った。市場では弱めの結果との受け止めがあり、買い手控え要因となった。もっとも、持ち高調整目的の買い需要もあって、取引終盤に先物は下げ幅を縮小した。



先物９月限は前営業日比６銭安の１３７円９１銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．５６０％で推移している。





出所：MINKABU PRESS