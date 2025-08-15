マイクロアド<9553.T>が大幅続伸している。１４日の取引終了後に２５年９月期の連結業績予想について、売上高を１５０億４００万円から１５２億９１００万円（前期比１１．５％増）へ、営業利益を３億４０００万円から５億５３００万円（同７９．９％増）へ、純利益を３０００万円から１億６３００万円（同４２．１％減）へ上方修正したことが好感されている。



データプラットフォームである「ＵＮＩＶＥＲＳＥ」を中心としたさまざまなマーケティングプロダクトを提供するデータプロダクトサービスにおいて、生産性向上施策に注力した結果、粗利率が向上したことに加えて、国内メディア向けコンサルティングにおいてもサービス品質の向上で粗利益が計画を上回って推移していることなどが要因としている。



なお、第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）決算は、売上高１１６億８０００万円（前年同期比１３．１％増）、営業利益５億１４００万円（同４５．６％増）、純利益９０００万円（同６８．３％減）だった。



出所：MINKABU PRESS