¡ÚÃæÆü¡ÛÃæÅÄæÆ°úÂà¤¬´Ú¹ñ¤Ç¤âÊóÆ»¡¡°ú¤ºÝ¤Î·èÃÇ¤Ëà¶¦ÌÄá¡Ö¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÃæÅÄ¤Ï£²£±Ç¯£¸·î¤Ëµð¿Í¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¡£¤½¤·¤Æ£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ·ÀÌó¤òÇË´þ¤·¡¢£²£´Ç¯¤«¤éÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂÇÅÀ²¦¤Ë£³ÅÙµ±¤¤¤¿ÄÌ»»£³£°£¹È¯ÃË¤ÏÌ¾¼Â¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿ÍË¾¤â¸ü¤¯¡¢¹ë²÷¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¹øÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢º£µ¨¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿£²£µ»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£´ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È°úÂàÍýÍ³¤Î°ìÃ¼¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£³Ç¯¤È£±£·Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¿Íµ¤¼Ô¤ÎËë°ú¤¤ÏÎÙ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¡Ö¡ØÂçÊª¡ÙÃæÅÄ¤¬¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£ËÜ¿Í¤Î·ÐÎò¤Ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¤Ç¤â¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤ÏÃæÅÄ¤ÎÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤òÁË¤ó¤À¹øÄË¤È°ú¤ºÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃæÅÄ¤¬ºò¥ª¥Õ¤ËÂç¸ºÎÌ¤ËÎå¤ó¤À¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¹øÄË¤«¤éÈ´¤±¤À¤¹¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¹îÉþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËèÇ¯¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¤â¤¦ÌµÍý¤ä¤ê¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¼¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¡£¤½¤ì¤Ï¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¿´¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤¬³°¤ì¤ì¤ÐÍË¾³ô¤Î°ì¿Í¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Èà¤Ï¡Ê°úÂà¤ò¡Ë°ú¤±ä¤Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥°ÕÅª¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£