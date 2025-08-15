ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、メンバーの後藤正文（Vo/Gt）の姿が消えたアーティスト写真を公開した。

（関連：【映像あり】ASIAN KUNG-FU GENERATION、アー写から姿を消した後藤正文の行方がわかる「Little Lennon / 小さなレノン (Born in 1976 ver.)」MV）

また、8月14日には最新シングルより「Little Lennon / 小さなレノン（Born in 1976 ver.）」のMVが公開されており、姿を消した後藤に何があったのかは、本MVにて確かめることができる。

なお、ASIAN KUNG-FU GENERATIONは、2024年に開催したアニバーサリーライブ『ファン感謝祭2024』を収録した映像作品を10月8日に発売。さらに、同じく10月に『ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025”ASH×AKG Split Tour』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）