¡¡½÷Í¥¤Î´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ê48¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤¿µ®½Å¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ñ·î¤Ï¸½ºß¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¡Ê¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂè5ÏÃ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¡È¸ÉÆÈ¤ÊÉü½²¼Ô¡ÉÊª¸ì¤Ï¿·¾Ï¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤ÆÂçºåÃÏ¸¡¤ÇÇúÇË¡ª¡©À§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤´¤ßÂÞ¤ò¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤¢¤µ¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤Æ¡ÖÂè5ÏÃ¤Ç½ÅÍ×½ñÎà¤ÎÇËÊÒ¤òÃµ¤¹¿Î²Ê¤µ¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ç¤Ï¾åÀîÎ´Ìé±é¤¸¤ëÂçºåÃÏ¸¡¤¤Ã¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¸¡»¡´±¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¾åÁØÉô¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·°ìÀÚ¤Î×ÖÅÙ¤ò¤»¤º¡¢Ã¸¡¹¤È¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¥·¥å¡¼¥ë£÷£÷¡×¡Ö¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤òÁ´ÉôÉü¸µ¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£