15日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数799、値下がり銘柄数597と、値上がりが優勢だった。



個別では木徳神糧<2700>、ホリイフードサービス<3077>、いい生活<3796>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>、京都きもの友禅ホールディングス<7615>など6銘柄がストップ高。イクヨ<7273>、光陽社<7946>は一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、アズパートナーズ<160A>、美樹工業<1718>、大盛工業<1844>など123銘柄は年初来高値を更新。アトラグループ<6029>、ワシントンホテル<4691>、安永<7271>、日本創発グループ<7814>、テラプローブ<6627>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓｐｅｅｅ<4499>がストップ安。レアジョブ<6096>は年初来安値を更新。サンコール<5985>、ペッパーフードサービス<3053>、ディー・エル・イー<3686>、ヤマノホールディングス<7571>、シリウスビジョン<6276>は値下がり率上位に売られた。



