ETFÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡á15ÆüÂç°ú¤±
¡¡15ÆüÂç°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡129439¡¡¡¡¡¡20.6¡¡¡¡¡¡ 32280
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 27183¡¡¡¡¡¡ 3.0¡¡¡¡¡¡¡¡8402
£³. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 14206¡¡¡¡¡¡28.7¡¡¡¡¡¡ 38250
£´. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 13533¡¡¡¡¡¡ 4.8¡¡¡¡¡¡ 206.3
£µ. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 11067¡¡¡¡¡¡ 8.4¡¡¡¡¡¡ 44690
£¶. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡8936¡¡¡¡¡¡-2.8¡¡¡¡¡¡ 347.2
£·. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡6008¡¡¡¡¡¡-1.6¡¡¡¡¡¡¡¡ 338
£¸. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡3493¡¡¡¡ -39.1¡¡¡¡¡¡3229.0
£¹. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3104¡¡¡¡ -40.2¡¡¡¡¡¡ 14875
10. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡2791¡¡¡¡¡¡40.6¡¡¡¡¡¡ 590.9
11. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2750¡¡¡¡¡¡94.5¡¡¡¡¡¡¡¡4475
12. <1330> Æü¶½Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡2095¡¡¡¡¡¡65.2¡¡¡¡¡¡ 44730
13. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡2069¡¡¡¡¡¡54.2¡¡¡¡¡¡ 464.3
14. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡2017¡¡¡¡ -15.2¡¡¡¡¡¡ 49660
15. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡1766¡¡¡¡ 315.5¡¡¡¡¡¡ 44730
16. <1308> Æü¶½Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡1655¡¡¡¡ 470.7¡¡¡¡¡¡¡¡3190
17. <1358> Æü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1272¡¡¡¡¡¡17.2¡¡¡¡¡¡ 60820
18. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡1219¡¡¡¡ -29.5¡¡¡¡¡¡ 737.6
19. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1152¡¡¡¡¡¡20.1¡¡¡¡¡¡2038.0
20. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡1128¡¡¡¡ -44.4¡¡¡¡¡¡ 44550
21. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡1043¡¡¡¡ -12.0¡¡¡¡¡¡ 686.3
22. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 886¡¡¡¡¡¡74.8¡¡¡¡¡¡ 215.8
23. <1580> Æü·Ð¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 853¡¡¡¡¡¡34.8¡¡¡¡¡¡1318.0
24. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡ 841¡¡¡¡ -11.8¡¡¡¡¡¡¡¡2489
25. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 798¡¡¡¡¡¡60.9¡¡¡¡¡¡¡¡2959
26. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 717¡¡¡¡ -32.6¡¡¡¡¡¡ 35410
27. <2243> £Ç£ØÈ¾Æ³ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡ 687¡¡¡¡ 231.9¡¡¡¡¡¡¡¡2053
28. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 686¡¡¡¡ -31.3¡¡¡¡¡¡¡¡2118
29. <1369> £Ï£î£å£²£²£µ¡¡¡¡¡¡ 682¡¡¡¡ 278.9¡¡¡¡¡¡ 43490
30. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 657¡¡¡¡¡¡61.4¡¡¡¡¡¡ 617.7
31. <2841> £é£Æ£Å¥ÊÉ´Í¡¡¡¡¡¡ 650¡¡¡¡¡¡87.9¡¡¡¡¡¡¡¡1416
32. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 647¡¡¡¡ -76.7¡¡¡¡¡¡¡¡ 496
33. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 635¡¡¡¡¡¡44.0¡¡¡¡¡¡¡¡1091
34. <2569> Æü¶½£Î£Ñ¥ØÍ¡¡¡¡¡¡ 579¡¡¡¡1347.5¡¡¡¡¡¡¡¡3595
35. <1366> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ù¡¡¡¡¡¡ 570¡¡¡¡ -27.1¡¡¡¡¡¡¡¡ 212
36. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 535¡¡¡¡¡¡ 4.5¡¡¡¡¡¡ 318.0
37. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡ 534¡¡¡¡ -20.2¡¡¡¡¡¡¡¡1908
38. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 533¡¡¡¡¡¡68.1¡¡¡¡¡¡ 45600
39. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡ 530¡¡¡¡¡¡ 2.5¡¡¡¡¡¡ 11790
40. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 519¡¡¡¡¡¡14.8¡¡¡¡¡¡ 27440
41. <1478> £é£Ó¹âÇÛÅö¡¡¡¡¡¡¡¡ 470¡¡¡¡ 173.3¡¡¡¡¡¡¡¡4145
42. <2635> ÌîÂ¼ÊÆ£Ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 450¡¡¡¡4400.0¡¡¡¡¡¡¡¡4477
43. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 433¡¡¡¡ -18.1¡¡¡¡¡¡¡¡2741
44. <2038> ¸¶ÌýÀè£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 412¡¡¡¡ -36.6¡¡¡¡¡¡¡¡1415
45. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 411¡¡¡¡¡¡-4.9¡¡¡¡¡¡ 54850
46. <1693> £×£ÔÆ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 407¡¡¡¡¡¡16.3¡¡¡¡¡¡¡¡5887
47. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡ 389¡¡¡¡ -25.6¡¡¡¡¡¡ 233.7
48. <1547> Æü¶½£Ó£Ð£µÉ´¡¡¡¡¡¡ 388¡¡¡¡¡¡85.6¡¡¡¡¡¡ 10380
49. <1699> ÌîÂ¼¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 375¡¡¡¡¡¡50.0¡¡¡¡¡¡ 379.5
50. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡ 359¡¡¡¡ -11.8¡¡¡¡¡¡1957.5
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°Æü¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡129439¡¡¡¡¡¡20.6¡¡¡¡¡¡ 32280
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 27183¡¡¡¡¡¡ 3.0¡¡¡¡¡¡¡¡8402
£³. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 14206¡¡¡¡¡¡28.7¡¡¡¡¡¡ 38250
£´. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 13533¡¡¡¡¡¡ 4.8¡¡¡¡¡¡ 206.3
£µ. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 11067¡¡¡¡¡¡ 8.4¡¡¡¡¡¡ 44690
£¶. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡8936¡¡¡¡¡¡-2.8¡¡¡¡¡¡ 347.2
£·. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡6008¡¡¡¡¡¡-1.6¡¡¡¡¡¡¡¡ 338
£¸. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡3493¡¡¡¡ -39.1¡¡¡¡¡¡3229.0
£¹. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3104¡¡¡¡ -40.2¡¡¡¡¡¡ 14875
10. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡2791¡¡¡¡¡¡40.6¡¡¡¡¡¡ 590.9
11. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2750¡¡¡¡¡¡94.5¡¡¡¡¡¡¡¡4475
12. <1330> Æü¶½Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡2095¡¡¡¡¡¡65.2¡¡¡¡¡¡ 44730
13. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡2069¡¡¡¡¡¡54.2¡¡¡¡¡¡ 464.3
14. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡2017¡¡¡¡ -15.2¡¡¡¡¡¡ 49660
15. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡1766¡¡¡¡ 315.5¡¡¡¡¡¡ 44730
16. <1308> Æü¶½Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡1655¡¡¡¡ 470.7¡¡¡¡¡¡¡¡3190
17. <1358> Æü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1272¡¡¡¡¡¡17.2¡¡¡¡¡¡ 60820
18. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡1219¡¡¡¡ -29.5¡¡¡¡¡¡ 737.6
19. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1152¡¡¡¡¡¡20.1¡¡¡¡¡¡2038.0
20. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡1128¡¡¡¡ -44.4¡¡¡¡¡¡ 44550
21. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡1043¡¡¡¡ -12.0¡¡¡¡¡¡ 686.3
22. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 886¡¡¡¡¡¡74.8¡¡¡¡¡¡ 215.8
23. <1580> Æü·Ð¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 853¡¡¡¡¡¡34.8¡¡¡¡¡¡1318.0
24. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡ 841¡¡¡¡ -11.8¡¡¡¡¡¡¡¡2489
25. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 798¡¡¡¡¡¡60.9¡¡¡¡¡¡¡¡2959
26. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 717¡¡¡¡ -32.6¡¡¡¡¡¡ 35410
27. <2243> £Ç£ØÈ¾Æ³ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡ 687¡¡¡¡ 231.9¡¡¡¡¡¡¡¡2053
28. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 686¡¡¡¡ -31.3¡¡¡¡¡¡¡¡2118
29. <1369> £Ï£î£å£²£²£µ¡¡¡¡¡¡ 682¡¡¡¡ 278.9¡¡¡¡¡¡ 43490
30. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 657¡¡¡¡¡¡61.4¡¡¡¡¡¡ 617.7
31. <2841> £é£Æ£Å¥ÊÉ´Í¡¡¡¡¡¡ 650¡¡¡¡¡¡87.9¡¡¡¡¡¡¡¡1416
32. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 647¡¡¡¡ -76.7¡¡¡¡¡¡¡¡ 496
33. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 635¡¡¡¡¡¡44.0¡¡¡¡¡¡¡¡1091
34. <2569> Æü¶½£Î£Ñ¥ØÍ¡¡¡¡¡¡ 579¡¡¡¡1347.5¡¡¡¡¡¡¡¡3595
35. <1366> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ù¡¡¡¡¡¡ 570¡¡¡¡ -27.1¡¡¡¡¡¡¡¡ 212
36. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 535¡¡¡¡¡¡ 4.5¡¡¡¡¡¡ 318.0
37. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡ 534¡¡¡¡ -20.2¡¡¡¡¡¡¡¡1908
38. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 533¡¡¡¡¡¡68.1¡¡¡¡¡¡ 45600
39. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡ 530¡¡¡¡¡¡ 2.5¡¡¡¡¡¡ 11790
40. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 519¡¡¡¡¡¡14.8¡¡¡¡¡¡ 27440
41. <1478> £é£Ó¹âÇÛÅö¡¡¡¡¡¡¡¡ 470¡¡¡¡ 173.3¡¡¡¡¡¡¡¡4145
42. <2635> ÌîÂ¼ÊÆ£Ó£Ó¡¡¡¡¡¡¡¡ 450¡¡¡¡4400.0¡¡¡¡¡¡¡¡4477
43. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 433¡¡¡¡ -18.1¡¡¡¡¡¡¡¡2741
44. <2038> ¸¶ÌýÀè£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡ 412¡¡¡¡ -36.6¡¡¡¡¡¡¡¡1415
45. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 411¡¡¡¡¡¡-4.9¡¡¡¡¡¡ 54850
46. <1693> £×£ÔÆ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 407¡¡¡¡¡¡16.3¡¡¡¡¡¡¡¡5887
47. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡ 389¡¡¡¡ -25.6¡¡¡¡¡¡ 233.7
48. <1547> Æü¶½£Ó£Ð£µÉ´¡¡¡¡¡¡ 388¡¡¡¡¡¡85.6¡¡¡¡¡¡ 10380
49. <1699> ÌîÂ¼¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 375¡¡¡¡¡¡50.0¡¡¡¡¡¡ 379.5
50. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡ 359¡¡¡¡ -11.8¡¡¡¡¡¡1957.5
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°Æü¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹