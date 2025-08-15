日経平均15日大引け＝反発、729円高の4万3378円 日経平均15日大引け＝反発、729円高の4万3378円

15日の日経平均株価は前日比729.05円（1.71％）高の4万3378.31円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は853、値下がりは702、変わらずは64。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を201.58円押し上げ。次いでファストリ <9983>が151.54円、ソニーＧ <6758>が37.48円、東エレク <8035>が25.32円、アドテスト <6857>が22.96円と続いた。



マイナス寄与度は13.56円の押し下げで電通グループ <4324>がトップ。以下、クレセゾン <8253>が13.13円、ＴＤＫ <6762>が6.84円、トレンド <4704>が4.25円、オリンパス <7733>が2.9円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は金属製品、水産・農林業、倉庫・運輸の3業種にとどまった。値上がり率1位は銀行業で、以下、非鉄金属、保険業、電気・ガス、その他金融業、石油・石炭と続いた。



株探ニュース

