¡¡µð¿Í¤ÎÊ¿ÆâÎ¶ÂÀÅê¼ê¤¬£¶·î£²£±Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¡Ë°ÊÍè¤Î¸ø¼°Àï¤ËÅÐÈÄ¡££±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£·²ó¤«¤é£³ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¿Æâ¡£ÀèÆ¬¡¦¸ÅÀî¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£°ÂÂÇ¤È¼ººö¤Ç£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬º´Æ£ÂÀ¡¢±üÂ¼¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±·³¤Ç£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢£¶·î£±£¶Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£±¦¸ªÄË¤òÈ¯¾É¤·¡¢£··î¤Ï¸Î¾ãÈÉ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â·Ð¸³¤·¤¿¡££·Æü¤Î£³·³¡¦ÅìÍÎÂçÀï¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤ÇÌó£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢ÅÐÈÄ¤·¡¢£±²óÌµ¼ºÅÀ¡£ºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤ò·×Â¬¤·£²¤Ä¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¦¹¥Åê¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤é£²·³¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£