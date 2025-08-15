YOASOBI、サプライズドローンショーで石川県のファンにメッセージ！「♡石川 ありがとう！」「I ♡ 石川」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、石川県ライブ後にサプライズドローンショーを実施。メンバーから石川県のファンに向けての直筆のメッセージが、夜空を彩った。

■ikura、Ayaseからのメッセージにファン歓喜

ドローンショーが行われたのは、8月5日に本多の森 北電ホールで行われた、全国ツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』初日公演の終演後。

帰路につくファンへ贈る特別なサプライズとして、コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからの直筆メッセージや、ツアーキャラクターなどが夜空に描かれるスペシャルなショーとなり、ファンを歓喜させた。

なお、ドローンショーは8月5日のみの実施となり、今後のツアーではショーの予定はないとのこと。まさに一夜限りのサプライズショーとなった。

■リリース情報

2025.07.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「New me (English Version)」

2025.10.01 ON SALE

Blu-ray『THE FILM 3』

