YOASOBI、サプライズドローンショーで石川県のファンにメッセージ！「♡石川 ありがとう！」「I ♡ 石川」
YOASOBIが、石川県ライブ後にサプライズドローンショーを実施。メンバーから石川県のファンに向けての直筆のメッセージが、夜空を彩った。
■ikura、Ayaseからのメッセージにファン歓喜
ドローンショーが行われたのは、8月5日に本多の森 北電ホールで行われた、全国ツアー『YOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA』初日公演の終演後。
帰路につくファンへ贈る特別なサプライズとして、コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからの直筆メッセージや、ツアーキャラクターなどが夜空に描かれるスペシャルなショーとなり、ファンを歓喜させた。
なお、ドローンショーは8月5日のみの実施となり、今後のツアーではショーの予定はないとのこと。まさに一夜限りのサプライズショーとなった。
■リリース情報
2025.07.11 ON SALE
DIGITAL SINGLE「New me (English Version)」
2025.10.01 ON SALE
Blu-ray『THE FILM 3』
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/