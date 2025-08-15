テンシャル、今期経常を76％上方修正

ＴＥＮＴＩＡＬ <325A> [東証Ｇ] が8月15日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年8月期(7ヵ月の変則決算)の経常利益(非連結)を従来予想の6.4億円→11.3億円に76.3％上方修正した。

なお、2-7月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



※25年8月期(7ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社のブランド認知が継続的に拡大していることに加え、主力商品であるリカバリーウェア「BAKUNE」を中心に販売が好調に推移しています。特に、5月の母の日から6月の父の日にかけて実施したプロモーション施策による認知拡大を背景に6月後半以降も力強い売上が続いていることから、前回の予想を上回る見通しとなりました。 売上高は、前回発表予想を上回る売上高11,012百万円を見込んでおります。 利益面においても、売上高の増加を受けて、前回発表予想を上回る営業利益1,141百万円、経常利益1,139百万円、当期純利益809百万円、１株当たり当期純利益110.11円を見込んでおります。

