ETF売買動向＝15日大引け、全銘柄の合計売買代金2650億円 ETF売買動向＝15日大引け、全銘柄の合計売買代金2650億円

15日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.9％増の2650億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.2％増の2246億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、政策保有解消推進ＥＴＦ <2081> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ Ｅｘ <1585> 、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> など70銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が3.92％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.40％安と大幅に下落した。



日経平均株価が729円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1294億3900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1506億1300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が271億8300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が142億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が135億3300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が110億6700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が89億3600万円の売買代金となった。



株探ニュース

