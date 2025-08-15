¡ÚÉÜÃæÄ®»¦¿Í»ö·ï¡Û¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ÈÃË¡Ê18¡Ë¤òµ¯ÁÊ
¹Åç¸©°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î¸ø±à¤Ç4·î¡¢ÃËÀ¤¬¶âÉÊ¤òÃ¥¤ï¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÅçÃÏ¸¡¤Ï15Æü¡¢¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ÈÃË¡Ê18¡Ë¤òµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÅçÃÏ¸¡¤Ï15Æü¡¢°Â·Ý·´¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤ò¡Ö¶¯Åð»¦¿Í¡×¤Îºá¤Ç¡¢°Â·Ý·´¤ÎÆÁ±Ê¹§»ÖÈï¹ð¡Ê18¡Ë¤ò¡Ö¶¯ÅðÃ×»à¡×¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ï¤Ïº£Ç¯4·î¡¢°Â·Ý·´ÉÜÃæÄ®¤Î¸ø±à¤ÇÅìµþÅÔ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ52¡Ë¤¬¶âÉÊ¤òÃ¥¤ï¤ì»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ò´Þ¤à10Âå¤ÎÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ïº£¸å¡¢Âç¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¾¾»³»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê18¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶²³å¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹Åç²ÈºÛ¤¬2Ç¯´Ö¤Î¾¯Ç¯±¡¼ýÍÆ¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þÀµ¾¯Ç¯Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿18ºÐ¤ÎÆÃÄê¾¯Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ÂÌ¾¤Ç¤ÎÊóÆ»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Åç¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»ö·ï¤Î½ÅÂçÀ¡¢¼Ò²ñÀ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¡¢º£²ó¡¢Èï¹ð¤ò¼ÂÌ¾¤ÇÊóÆ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£