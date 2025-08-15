¡ÚÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û´ä°æÌÀ°¦¤¬12°ÌÈ¯¿Ê¡¡´ä°æÀéÎç¤ÈÃÝÅÄÎï±û¤¬32°Ì
¡¡¡þÊÆ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î14Æü¡¡ÊÆ¥ª¥ì¥´¥ó½£¡¡¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¥¨¥Ã¥¸¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼CC¡á6497¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ä°æÌÀ°¦¡Ê23¡áHonda¡Ë¤¬5¥¢¥ó¥À¡¼67¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜÀªºÇ¾å°Ì¤Î12°Ì¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È¤Ï3ÂÇº¹¡£
¡¡´ä°æÀéÎç¡Ê23¡áHonda¡Ë¤ÈÃÝÅÄÎï±û¡Ê22¡á¥ä¥Þ¥¨¥°¥ë¡¼¥×HD¡Ë¤¬69¤Î32°Ì¡£70¤Î¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê27¡áÌÀ¼£°ÂÅÄ¡Ë¤Ï46°Ì¡£71¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡á¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤Ï58°Ì¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê26¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¡Ê25¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¡¢ÇÏ¾ìºé´õ¡Ê20¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ï72¤Ç72°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£78¤ÎºûÀ¸Í¥²Ö¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï138°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ç¥é¡¦¥»¥ë¥Ì¥»¥¯¡Ê22¡á¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬64¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£