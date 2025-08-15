¡Ú¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡Û¡¡²Æ¤Î¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡¡»ç¥Ë¥Ã¥È¤È¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÌÀ¤ë¤¤¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Îº¬¸µ¤òÀ÷¤áÄ¾¤·¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤ÎÃæÈ×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê»ç¿§¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾®Åç¤µ¤ó¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼¼Æâ¤Ç¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ó¸µ¤Ë¤Ï¡ÖRURI¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Áë¤«¤é¤ÏÌÀ¤ë¤¤Æüº¹¤·¤¬º¹¤·¹þ¤ß¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê²Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖOCEAN TOKYO¡×¤ÎÇò¤¤¥¿¥¤¥ëÊÉ¤ÎÁ°¤Ç¡¢Î¾¼ê¤òÆ¬¾å¤Ë¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¾®Åç¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¿®¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
¾®Åç¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë8·î¤âÃæÈ×¡¡8·î¸åÈ¾¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ø¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹õÈ±¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¹õÈ±¤â¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÈý¤âÈ±¤Ë¶á¤¤¤È¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯5·î¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡È»ä»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀèÆü¡¢·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡É¤È¼«¤é·ëº§¤òÊó¹ð¡£¹¹¤Ë¡¢2023Ç¯8·î¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¤³¤ÎÅÙ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯2·î5Æü¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2·î4Æü¤ËÉ×¤¬29ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
