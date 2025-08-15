水卜麻美、桝太一の『ZIP！』生出演で涙「感動しちゃった」 バトン引き継いだ覚悟「つないでやっています」
同志社大学助教でキャスターの桝太一が、15日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に生出演。初代総合司会を務めた同番組に、4年5ヶ月ぶりの生出演を果たしたが、現在同番組を担当している水卜麻美アナが涙を浮かべる一幕があった。
【動画】ともに笑顔で…水卜麻美、桝太一と『ZIP！』で生共演
桝アナが「阿部（亮平）さん、齋藤（孝）先生も含めて、後輩アナウンサーも含めて、本当にチームワークの番組で…」と切り出すと、水卜アナが「なんかちょっと泣けちゃった」と感激しきり。
桝アナが「大学のお盆休み中に来たんですけど、安心して京都に帰れるなと思いました」と笑顔で続けると、水卜アナは「なんか、桝さんがいる『ZIP！』いいなって…。見ていた『ZIP！』だって思って、感動しちゃった。すみません」と目から涙をスッとこぼした。
桝アナが「泣いてます？泣かせて帰るの？」とやさしく呼びかける中、水卜アナは「恥ずかしいんですけど、ずっと前任者にちゃんとした番組やっているよって見せなきゃと思って。緊張しちゃって」としみじみ。「桝さんのバトン、しっかりつないでやっていますので、桝さんも本当…後輩が言うことじゃないですが、頑張ってくださいね」と締めくくっていた。
