ËÌÅÍ¾½¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¤È²ÆÉ÷¼Ù¤ÎW¥Ñ¥ó¥Á¤ò¹ðÇò¡Ö¤½¤í¤½¤í¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢½éÂ¹Ž¥¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍýÈäÏª
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÌÅÍ¤Ï¡Ö²ÆÉ÷¼Ù¤¬¤·¤Ä¤³¤¤¤Í¡Á¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¥«¥Ã¥È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÈéÇí¤¤ê¤ó¤´¤¬Çä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÂÎÄ´¤¬°¤¤»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÂÓ¾õá×¿¾¤Ë²ÆÉ÷¼Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¿©Íß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Þ¤À²¿¤È¤«´èÄ¥¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡£¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤¤¤È¡¢¤½¤í¤½¤í¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡Ö¤³¤ì°û¤ó¤À¤éÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö²ÆÉ÷¼Ù¤¬¤«¤Ê¤ê¤·¤Ä¤³¤¤¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£