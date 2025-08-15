元ギャルママモデルの日菜あこが14日に自身のアメブロを更新。お盆休みに訪れた大阪万博でのトラブルについてつづった。

この日、日菜は「お盆休みは大阪で過ごしていて昨日は万博に行ってきました」と報告。「万博、思ってた何倍もすごくて素敵で閉園近くまで遊んでたらなんと！​万博から帰る唯一の地下鉄が動かなくなる とにかく駅前はすごい人で満員電車状態」と、帰宅時にトラブルに見舞われたことを明かした。

当時の状況について「暑い中、人がぎっしり詰まって身動きも息さえ苦しい状況で次々に体調不良者が出るけど列の外にも出られないくらいの人」と説明。1時間ほど待っても電車は復旧せず「一旦万博内へ戻ることに」と明かした。

その後「なんとか一部電車が動いたのが夜中の2時近く！そこから行ける駅までいってタクシーで帰ってきたんだけど家に着いたのは朝の4時でしたー」と帰宅までの経緯をつづり「まさかこんなことになると思っても見なかったので衝撃的な1日でした！！ちなみにこの日の来場者は17万人だったそうです！！」と心境を明かした。

最後に「みなさん、万博行く時は色々と気をつけてください」とつづり、ブログを締めくくった。