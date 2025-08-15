神田うの「帰国して娘が食べたかった物」に反響「ママの手料理リクエストしてるの可愛い」「好みがおしゃれ」
【モデルプレス＝2025/08/15】タレントの神田うのが14日、自身のInstagramストーリーズを更新。「帰国して娘が食べたかった物」を披露した。
【写真】神田うの「暑い夏にピッタリ」娘からのリクエスト料理
フランス・パリやチェコ・プラハなど、家族で長期にわたってヨーロッパ旅行を満喫していた神田。この日は「帰国して娘が食べたかった物その1」と自宅で料理中の動画を投稿した。
その後も「何を作っているでしょうか！？w」と過程をアップし「答えはチキンのココナッツミルクカレーを作りました〜 日本の暑い夏にピッタリだね！」と完成した豪華な手料理を公開。「ついでにサラダも作ったよ〜 ついでというか必要だからね〜 ずっとホテル滞在だったから日本に帰ってきてお料理出来るの嬉し〜」と久しぶりに料理ができることに喜びを露わにしていた。
この投稿には「食の好みがおしゃれ」「栄養たっぷりですね」「ママの手料理リクエストしてるの可愛い」「料理が凝ってる」「高級レストランに出てきそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆神田うの、娘リクエストの手料理披露
◆神田うのの投稿に反響
