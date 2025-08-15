¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡¡¤ï¤º¤«4µå¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÁè¤¦42HR¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë
¡þMLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º3¡½2¥Õ¥£¥ê¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯)
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢7²óÅÓÃæ¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¿ô¤òÁè¤¦¶¯ÂÇ¼Ô¤òÉõ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¾®³Þ¸¶Åê¼ê¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î42ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤ò2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢4µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¤½¤ÎÎ¢¡¢»Íµå¤È2ÎÝÂÇ¤Ç1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¡£¤³¤³¤Ç¥Û¥»¡¦¥Æ¥ÊÁª¼ê¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯8²ó¤«¤é¤Ï¥Û¥»¡¦¥Õ¥§¥ì¡¼¥ëÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¾®³Þ¸¶Åê¼ê¤ÏÂÇ¼Ô1¿Í¤Ç¸òÂå¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤¬7²ó¤Ë¥ê¡¼¥É¤·¤¿1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾®³Þ¸¶Åê¼ê¤ËÂÔË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤¬Éñ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Þ¸¶Åê¼ê¤Ïºò¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£³«Ëë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÆüËÜ»þ´Ö7·î7Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ3²óÅÓÃæ7°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ø¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ºÆ¾º³Ê¡£8·î¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÌ³¤á¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.28¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£