今シーズン限りでの引退を発表した中日の中田翔選手が15日、名古屋市内の球団事務所で会見を開き現在の心境を語りました。

中田選手は2007年の高校生ドラフト1位で大阪桐蔭高校から日本ハムに入団。10年連続2桁ホームランを記録し打点王に3度輝くなど打線の中軸として活躍し、その後は巨人、中日と渡り歩きました。

2か月ほど前に引退を決めたという中田選手。その理由を「自分自身が満足のいくスイングができなかったり、思い通りに体が動かないと感じてきた中で、これ以上チームに迷惑をかけられないので決断を自分自身で下しました」と明かしました。

中田選手は野球人生を振り返り「野球を通して色んな方と交流を持ってくることができましたし、僕にとって野球というものは宝物。こうして野球に携われてすごく幸せだった」とコメント。

プロ生活での悔いを問われると「最後に拾っていただいた中日ドラゴンズに全く貢献できなかったのはファンの皆さんに対しても申し訳ない気持ちでいっぱいですし、自分自身悔しい思いはすごく強い」と神妙な面持ちで語った中田選手。

今後については「まったく決めてもいないので、まだどうなるかは分からない」と答えた中田選手は、「まだシーズンは残ってるので全力で挑みながら、その後はいちファンとしてドラゴンズの選手や中日ドラゴンズというチームを全力で応援していけたらいい」と、まずは今シーズンを全力で駆け抜けることを誓いました。