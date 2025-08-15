お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）が14日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にMCとして生出演し、政治家の靖国神社参拝に対する賛否について考え方を示した。

戦没者が眠る靖国を巡っては、A級戦犯もまつられていることから、歴史認識を巡って外交問題になることが多い。「日本人ファースト」を公約に参院選で躍進した参政党は、神谷宗幣代表が「私人ですか？公人ですか？日本人として参拝します」と訴え、党を挙げて参拝する意向を示している。

15日の終戦記念日を前に、毎年のように話題に挙がる、政治家の靖国参拝。番組でも議論が繰り広げられた。りんたろー。は「靖国参拝って、行くことでいろんなメッセージを発信してしまって、発信することでいろんな解釈をしてしまう」と指摘した。

参政党のスタンスについては、「参政党の方みたいに見せたい自分、見られたい自分というのと、見られてしまう自分というのが一致していれば問題ないと思いますけど」としつつ、「そこで違う部分があると、参拝って難しいと思う」とも語った。

また「行かなければ必ずしも愛国心だったりとか、供養ができないものではないので、しょうがないのかな」とも話した。