¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹µÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡¡2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±¿ÄÂ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤â
¥¨¥¢¡¦¥É¥¥¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹µÒ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤ò2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òºþ¿·¤¹¤ë¡£Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½©°Ê¹ß¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¡£ÊÑ¹¹¤Ï2026Ç¯5·î19ÆüÅë¾èÊ¬¤«¤é¤È¤Ê¤ë¡£
Æ±ÆüÅë¾èÊ¬¤«¤é±¿ÄÂ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£±¿ÄÂ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ä³Æ¼ï¼è¤ê°·¤¤¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï½©°Ê¹ß¤Ë¸øÉ½¤¹¤ë¡£Í½Ìó¡¦È¯·ô¤Î³«»Ï»þ´ü¤Ï2026Ç¯1·î²¼½Ü¤´¤í¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Á´ÆüËÜ¶õÍ¢¡ÊANA¡Ë¤âÆ±Æü¤«¤é¹ñÆâÀþ±¿ÄÂ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£