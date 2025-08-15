µ¤¾ÝÄ£

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£±£µÆü¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃÏÅÀ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç£³£¸¡¦£°ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£

¡¡¸á¸å£²»þ£²£°Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢·¬Ì¾»Ô¤òÉ®Æ¬¤Ëºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¤Ç£³£·¡¦£·ÅÙ¡¢¹âÃÎ¸©»ÍËü½½»Ô¤Èºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç£³£·¡¦£¶ÅÙ¡¢»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¡¢ÉÍ¾¾»ÔÅ·Îµ¶è¡¢Á°¶¶»Ô¤Ç£³£·¡¦£±ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡´Ä¶­¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢£±£±Æü¤ËÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤¿·§ËÜ¸©¤Ê¤É¶å½£¤ä»Í¹ñ¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë°Ê²¼¤Î£²£²¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢º´²ì¸©¡¢·§ËÜ¸©¡¢µÜºê¸©¡¢¼¯»ùÅç¸©¡Ê±âÈþÃÏÊý¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢²­Æì¸©¤ÎÈ¬½Å»³ÃÏÊý

¡¡ÆÁÅç¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢°¦É²¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢²¬»³¸©¡¢¹­Åç¸©¡¢Åçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢»³Íü¸©