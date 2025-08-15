お笑い芸人のキンタロー。さんは8月14日、自身のInstagramを更新。徳島県の阿波おどりに参加した様子を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Instagramより）

お笑い芸人のキンタロー。さんは8月14日、自身のInstagramを更新。徳島県の阿波おどりに参加した様子を公開しました。

【写真】キンタロー。、阿波おどりにねぶた？

「サイコーのエンターテイナーだよ」

キンタロー。さんは「徳島　阿波踊り2025」とつづり、11枚の写真を投稿。阿波おどりに参加した様子を公開しました。物まねメイクで青森県の「ねぶた」になりきり、迫力ある表情で踊る姿を披露。一目見ただけで思わずくすっと笑ってしまう、ユーモアあふれる仕上がりです。

この投稿にファンからは、「お祭りのコラボですね」「阿波おどりなのに顔だけねぶた」「お祭り越えてます（笑）」「この顔を作り続けてるのに感動」「完成度高過ぎますw」「お祭り盛り上がる事間違いなし」「好き過ぎる」「誰よりも目立ってるやんw」「本当にマジでツボ過ぎる」「サイコーのエンターテイナーだよー」との声が寄せられています。

「髪の毛の感じまで再現w」

キンタロー。さんは同日の投稿で、この日の別ショットも多数公開しています。コメントでは、「大好き過ぎる笑」「髪の毛の感じまで再現w」「踊ってる時の顔もキープしてて爆笑」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)