「誰よりも目立ってるw」キンタロー。、阿波おどりにねぶた？ 迫力ある表情に「完成度高過ぎ」の声！
お笑い芸人のキンタロー。さんは8月14日、自身のInstagramを更新。徳島県の阿波おどりに参加した様子を公開しました。
【写真】キンタロー。、阿波おどりにねぶた？
この投稿にファンからは、「お祭りのコラボですね」「阿波おどりなのに顔だけねぶた」「お祭り越えてます（笑）」「この顔を作り続けてるのに感動」「完成度高過ぎますw」「お祭り盛り上がる事間違いなし」「好き過ぎる」「誰よりも目立ってるやんw」「本当にマジでツボ過ぎる」「サイコーのエンターテイナーだよー」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
「サイコーのエンターテイナーだよ」キンタロー。さんは「徳島 阿波踊り2025」とつづり、11枚の写真を投稿。阿波おどりに参加した様子を公開しました。物まねメイクで青森県の「ねぶた」になりきり、迫力ある表情で踊る姿を披露。一目見ただけで思わずくすっと笑ってしまう、ユーモアあふれる仕上がりです。
「髪の毛の感じまで再現w」キンタロー。さんは同日の投稿で、この日の別ショットも多数公開しています。コメントでは、「大好き過ぎる笑」「髪の毛の感じまで再現w」「踊ってる時の顔もキープしてて爆笑」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
