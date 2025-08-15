「OU」Switchパッケージ版発売記念「特別生放送番組」が8月29日20時より配信開発秘話のほか、「みんなで空気読み。」シリーズの新作なども発表
ジー・モードは、8月28日のピクチャレスク・アドベンチャー「OU（オーユー）」Nintendo Switchパッケージ版発売を記念し、その翌日となる8月29日20時より特別生放送番組をYouTubeにて配信する。
本番組では「OU（オーユー）」の開発秘話のほか、「みんなで空気読み。」シリーズの新作や「G-MODEアーカイブス」新作タイトルの発表が行なわれる。
番組紹介
配信日：8月29日（金）20時～
【出演者】
竹下功一（G-MODEプロデューサー）
八田祐希（G-MODE開発ディレクター）
【スペシャルゲスト】
木村まさし（株式会社room6 代表）
るなっち☆ほし（歌手・声優・登山家）
※敬称略
番組の見どころを紹介
1．「OU」秘蔵トーク、木村まさし氏初の生出演
インディーゲームレーベル「ヨカゼ」を手掛け、「OU」の開発を担当したroom6代表・木村まさし氏がYouTube生放送に初登場。「OU」誕生の裏側やこれまで語られなかったエピソードを、プロデューサー竹下氏と共に振り返る。
2．「みんなで空気読み。」シリーズ新作発表、初プレイ解禁
「みんなで空気読み。」シリーズの最新タイトルを世界初公開。スペシャルゲストの「るなっち☆ほし」さんが、世界初プレイに挑戦する。
3．「G-MODEアーカイブス」新作タイトルも発表
かつてのフィーチャーフォンアプリゲームを、当時のまま忠実に再現し発売する「G-MODEアーカイブス」の新作タイトルが発表される。さらに、発表されたばかりのタイトルをその場で初プレイ予定。
スペシャルゲスト【木村まさし氏（株式会社room6 代表）】
コンピューター系の専門学校を卒業後、ゲーム業界を目指すも入社できず、業務系のエンジニアに。2007年に発売されたiPhoneに触発され、iPhoneの開発がしたくて2010年に独立し起業。
2015年ごろから国内外のインディーゲームイベントに多数出展、2017年頃よりNintendo Switch向けのコンソールゲームの開発を始める。イベントで知り合った開発者との御縁で2019年よりインディーゲームパブリッシャー業を始める。2020年には世界に浸れるゲームを集めたインディーゲームレーベル「ヨカゼ」の運営を始める。
□Twitter（X）
□room6 WEBサイト
歌手・声優・アーティスト・登山家・ゲーマーと様々な顔を持つセルフプロデュースアイドル。
ゲーム声優としては、近年「ラジルギ2」椎名ムフウ 役、「トラブルウィッチーズふぁいなる！」レミエル 役、「コットンリブートハイテンション」ウィローちゃん 役、などを演じる。
ボードゲーム「みんなで空気読み。究極の二択」宣伝大使。
□Twitter（X）
□オフィシャルサイト
イベント情報「OU 原画展」
吉祥寺にて開催される「OU 原画展」では、原作者・幸田御魚（こうだおさかな）氏の直筆原画を展示。ゲームとは違った原画ならではの迫力と温もりを会場で体感できる。入場料は無料。
【開催日時】
8月22日（金）15時～18時
8月23日（土）12時～18時
8月24日（日）12時～17時 ※最終日は17時まで
【入場料】
無料
※混雑時は入場制限を行なう場合がある。
【会場】
GALLERY IRO（ギャラリーイロ）
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-37-7-101 JR/京王井の頭線 吉祥寺駅より徒歩約7分
Nintendo Switch パッケージ版「OU」概要
【発売日】
Nintendo Switchパッケージ版：8月28日（木）
【価格】
通常版：4,200円
愛蔵版：9,480円
パッケージ版「OU」には、「通常版」と「愛蔵版」の2種類がある。初回限定生産となる「OU 愛蔵版」は、「通常版」パッケージに加え海外児童文学書のような特装箱に複数のオリジナル特典が同梱される。
＜愛蔵版特典＞
（1）特装箱
（2）オリジナルサウンドトラックCD
（3）ピクチャーカードセット
（4）漫画「OUオブシディアナ」
（5）両面印刷ジャケットゲームソフト ※通常版特典
（6）OUしおり ※通常版特典
（7）G-MODEアーカイブス「セパスチャンネル」※通常版特典
(C)G-MODE Corporation
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。