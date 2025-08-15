【にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ】 8月23日 発売予定 ※「ポケモンセンターオンライン」では8月21日10時より取り扱い開始

ポケモンは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ」を8月23日より発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」では8月21日10時より取り扱いを開始する。

「にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ」ではにょろにょろした、細長い特徴を持つポケモンたちにフォーカスしたグッズとなっている。取っ手のミニリュウがユニークなマグカップをはじめ、ジャローダが巻き付いているように見えるペンスタンドなど、コミカルに表現されたグッズがラインナップ。

また、ミロカロスやレックウザなどの「ロングにょろにょろぬいぐるみ」やTシャツなどが販売される。

ロングにょろにょろぬいぐるみ ハクリュー

価格：9,900円

ロングにょろにょろぬいぐるみ ミロカロス

価格：9,900円

ロングにょろにょろぬいぐるみ レックウザ

価格：9,900円

タオルブランケット POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS

価格：4,950円

ロングタンブラー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス

価格：1,870円

ロングタンブラー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合

価格：1,870円

まきつくマグカップ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS

価格：2,970円

豆皿コレクション POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS

価格：880円

ペア箸置きセット POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ハンテール＆サクラビス

価格：1,980円

ペンスタンドフィギュア ジャローダ

価格：3,960円

スマホスタンドフィギュア シビルドン

価格：3,960円

ぬいぐるみ巾着 カジッチュ

価格：1,430円

ぬいぐるみペンケース ノココッチ(みつふしフォルム)

価格：2,200円

Tシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合 Free

価格：4,400円

ロングTシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドスのたきのぼり Free

価格：4,400円

Tシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS とぐろをまく Free

価格：4,400円

Tシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS まきつくハブネーク Free

価格：4,400円

マスキングテープ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS

価格：770円

ロングステッカー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドス/ハクリュー/ミロカロス/ジャローダ

価格：各440円

横型ノート POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS

価格：550円

ロングふせんセット POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS

価格：880円

アクリルキーホルダー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ハクリュー/ミロカロス/ジャローダ/ノココッチ(みつふしフォルム)

価格：各770円

A4クリアファイル POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS

価格：385円

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。