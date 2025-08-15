にょろにょろしたポケモンにフォーカス。新グッズがポケモンセンターにて8月23日に発売
【にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ】 8月23日 発売予定 ※「ポケモンセンターオンライン」では8月21日10時より取り扱い開始
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケモンは、オフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて「にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ」を8月23日より発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」では8月21日10時より取り扱いを開始する。
「にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ」ではにょろにょろした、細長い特徴を持つポケモンたちにフォーカスしたグッズとなっている。取っ手のミニリュウがユニークなマグカップをはじめ、ジャローダが巻き付いているように見えるペンスタンドなど、コミカルに表現されたグッズがラインナップ。
また、ミロカロスやレックウザなどの「ロングにょろにょろぬいぐるみ」やTシャツなどが販売される。
□「にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ」
「にょろにょろした特徴を持つポケモングッズ」（一部）
ロングにょろにょろぬいぐるみ ハクリュー
価格：9,900円
ロングにょろにょろぬいぐるみ ミロカロス
価格：9,900円
ロングにょろにょろぬいぐるみ レックウザ
価格：9,900円
タオルブランケット POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS
価格：4,950円
ロングタンブラー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ミロカロス
価格：1,870円
ロングタンブラー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合
価格：1,870円
まきつくマグカップ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS
価格：2,970円
豆皿コレクション POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS
価格：880円
ペア箸置きセット POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ハンテール＆サクラビス
価格：1,980円
ペンスタンドフィギュア ジャローダ
価格：3,960円
スマホスタンドフィギュア シビルドン
価格：3,960円
ぬいぐるみ巾着 カジッチュ
価格：1,430円
ぬいぐるみペンケース ノココッチ(みつふしフォルム)
価格：2,200円
Tシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS 大集合 Free
価格：4,400円
ロングTシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドスのたきのぼり Free
価格：4,400円
Tシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS とぐろをまく Free
価格：4,400円
Tシャツ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS まきつくハブネーク Free
価格：4,400円
マスキングテープ POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS
価格：770円
ロングステッカー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ギャラドス/ハクリュー/ミロカロス/ジャローダ
価格：各440円
横型ノート POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS
価格：550円
ロングふせんセット POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS
価格：880円
アクリルキーホルダー POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS ハクリュー/ミロカロス/ジャローダ/ノココッチ(みつふしフォルム)
価格：各770円
A4クリアファイル POKÉMON NYORO NYORO FRIENDS
価格：385円
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。